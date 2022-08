Zahrát dítě byla výzva, výsledek je strašidelný, říká hvězda hororu Sirotek

Pokračování hororu s názvem Sirotek: První oběť přináší události, které příběhu prvního dílu předcházely. Esther si najde svou úplně první rodinu a jako psychopatický zabiják zažije své „poprvé“.

„Zajímavé je, že má postava je ve filmu oproti prvnímu dílu dokonce mladší. Producenti spoléhali hlavně na mé hraní i mladý vzhled,“ říká pětadvacetiletá Isabelle Fuhrmanová v rozhovoru pro web The Hollywood Reporter.

Ve filmu z roku 2009 hrála vyšinutou třiatřicetiletou ženu Leenu Klammerovou, která byla pro dobro světa zavřená v ústavu pro duševně choré kdesi v Estonsku. Jednoho dne se jí však brilantním způsobem povedlo z léčebny utéct, vydala se do Ameriky, kde se vydává za ztracené dítě jménem Esther ze zámožné rodiny a adoptují ji rodiče Kate (Vera Farmiga) a John (Peter Sarsgaard).

K proměně dospělé ženy ve zlou a zákeřnou dívku použil režisér William Brent Bell při natáčení pokračování hororu v roce 2021 kombinaci make-upu, optických filmových triků s perspektivou a dva dětské herce jako doubly.

„Byla to velká výzva, zahrát si tak malé dítě. Myslím, že i díky tomu tento film nakonec tak dobře funguje. Člověk jen těžko chápe, jak mohu vypadat jakožto dospělá žena na pouhých devět let. Ale já v tom filmu opravdu vypadám jako malá holčička. Záměrně také samozřejmě chodím i mluvím jako dítě. A musím říct, že i pro mě je výsledek opravdu strašidelný, když to vidím,“ přiznává herečka.

„Je velmi snadné hrát podivína, ať už dítě nebo dospěláka. Ale je důležité vždy pochopit, proč se ta postava takto chová a dělá věci, které dělá. U Esther je to jednoduše tak, že touží vlastně jen po opravdové lásce,“ dodává Fuhrmanová. Hereččin výkon mohou posoudit diváci v českých kinech od 11. srpna.

VIDEO: Trailer k filmu Sirotek: První oběť (2022):