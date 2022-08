Sebevrah přiznal před smrtí v deníku, že zabil svou partnerku youtuberku

Minulý rok v září plnily feed všech sociálních sítí informace o populární youtuberce Gabby Petito, která byla nalezena mrtvá poté, co byla brutálně uškrcena, píše Brainee.sk.

Pátrání po ženě bylo vyhlášeno 11. září 2021, tělo se našlo o osm dní později. Mezitím zmizel youtuberčin partner Brian Laundrie, na kterého byl vydán zatykač kvůli užívání debetní karty zesnulé Gabby. Až později se zjistilo, že vrahem mladé ženy byl právě on.

Muž se k vraždě přiznal ve svém zápisníku na osmi stranách těsně před tím, než se rozhodl pro sebevraždu. Deník se na veřejnost dostal v létě 2022. Laundrie se v něm omlouvá a vysvětluje, proč připravil svou přítelkyni o život. Podle ručně psaného zápisu ji uškrtil poté, co utrpěla zranění během jejich výletu ve Wyomingu.

Foto: Poslední fotky, které Gabby zveřejnila na Instagramu:

„To, co jsem udělal, jsem v tu chvíli cítil jako milosrdenství. Myslel jsem, že to je to, co Gabby chtěla. Ale teď vidím, co jsem udělal. Zpanikařil jsem tehdy. Byl jsem v šoku,“ píše Laundrie. Po dopsání přiznání se rozhodl, že sáhne i na svůj život. „Od chvíle, kdy jsem se rozhodl zbavit ji bolesti, jsem věděl, že bez ní nemohu na tomto světě dále pokračovat,“ napsal.

Zápisník našli spolu se zbytkem Laundrieho věcí agenti FBI ve floridském parku Myakkahatchee Creek v říjnu. Stránky deníku byly sice značně poškozené, ale stále dobře čitelné. „Ztratili dceru. Nejúžasnější holku na světě. Gabby, je mi to líto,“ končí zápis v deníku.

Gabby Petito zmizela během výletu s Laundriem. Těsně předtím, než vyjeli procestovat národní parky, oznámila mladá youtuberka, že jsou zasnoubeni. Rodina si o ni začala dělat starosti poté, co několik dní nereagovala na telefonáty ani zprávy. Influencerka se jim ozvala naposledy koncem srpna, ale podle její matky už poslanou zprávu nejspíše nepsala její dcera, ale její partner.

Začátkem září se pak Brian Laundrie vrátil ze společného výletu sám. Ani své rodině nechtěl vysvětlit, proč se vrátil bez partnerky. Mezitím se na veřejnost dostaly informace, že pár měl problémy a rozepře kvůli Laundrieho extrémní žárlivosti a násilné povaze. Na internetu se v té době objevilo i video z policejní akce ze dne 12. srpna 2021, kdy policisté zasahovali poté, co náhodný chodec nahlásil, že Laundrie přímo na ulici Gabby zfackoval a několikrát uhodil, než poté společně odjeli v autě.

Brian následně zmizel z domova. Zabalil si batoh a peněženku, telefon nechal doma. Při pátrání našli jeho osobní věci přímo jeho rodiče, později se v močálu našlo i jeho bezvládné tělo.

Podle smutného případu se od května tohoto roku natáčí film s pracovním názvem The Gabby Petito Story. Režisérkou je americká filmová herečka a producentka Thora Birch, která si ve snímku zahraje i roli matky zavražděné dívky.

VIDEO: Příběh zavražděné youtuberky Gabby Petito obletěl celý svět: