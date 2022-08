Partner mě opakovaně vmanipuloval do trojky, vzpomíná hvězda Americké krásy

Mena Suvari v rozhovoru pro deník The Guardian zavzpomínala na to, že ji bývalý partner nechával nabírat ženy na sex ve třech. Jedné z nich se později svěřila s tím, jak to je.

„Řekla jsem jí, že chci, aby věděla, že jsem nikdy nechtěla dělat žádnou z těch věcí, které jsme dělali. Byla velice překvapená a odpověděla mi, že on jí naopak tvrdil, že jsem to všechno dělat chtěla. Byla jsem opakovaně vmanipulována do trojky a neměla jsem o tom tušení,“ říká herečka, která byla jako dvanáctiletá znásilněná starším kamarádem jejího bratra.

„Když zažijete sexuální zneužívání, je to někdy velmi zvláštní, pokud je jeho součástí částečně i uspokojení. Ale pak je tu ta druhá část. Naprostá noční můra. Takže jste zkrátka potom dost zmatení a nevíte, co je vlastně správné,“ svěřila se Suvari.

Dodala, že ji tento aspekt psychického manipulování i sexuálního zneužívání stále tíží, protože kvůli němu nedostala ve vztahu opravdovou příležitost objevit sama sebe po sexuální stránce. „Byla jsem jako něčí loutka a o tuto možnost jsem v našem vztahu úplně přišla,“ vysvětluje.

Herečka loni v jednom z rozhovorů prohlásila, že útěchu nachází ve své herecké práci. Reakce čtenářů na její loni vydané memoáry jsou pro ni prý hořkosladké.

„Bylo krásné cítit se být viděná a slyšená, ale bylo také dost srdcervoucí poslouchat, že se někteří s mou knihou a zážitky v ní popsanými naprosto ztotožnili. Vždycky jsem doufala, že má kniha pomůže někomu ke změně k lepšímu a bude iniciovat další konverzaci,“ dodala Mena Suvari.

Americká herečka je dvakrát rozvedená. Loni v dubnu přivítala na svět prvního potomka. Syna s manželem Michaelem Hopem pojmenovali Christopher Alexander.

VIDEO: Mena Suvari doufá, že její příběh pomůže ostatním ženám: