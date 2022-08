Vypráví příběhy sériových vrahů a líčí se. Youtuberku sledují miliony lidí

Pro některé ženy je sledování videonávodů na líčení skvělou formou odpočinku. Potom jsou tu tací, kteří k tomu potřebují i pořádnou krimi story.

Bailey Sarianová začala před lety natáčet videa, ve kterých se líčí a přitom vypráví o těch nejmrazivějších zločinech. Spojení těchto dvou na první pohled diametrálně odlišných témat jí přineslo obrovský úspěch. Jen na platformě YouTube má žena přes 6,4 milionů odběratelů, píše Brainee.sk.

Ani samotná Bailey nečekala, že kombinace návodů na líčení a skutečných zločinů bude tolik úspěšná a natáčení se stane její prací na plný úvazek. „Přemýšlela jsem vždy nad tím, jak úžasné by bylo vydělávat peníze na platformě YouTube,“ svěřila se v rozhovoru pro BBC. Dodala, že si ani v nejdivočejších snech nepředstavovala, že dosáhne tak obrovské sledovanosti a úspěchu v podobě mnoha milionů fanoušků.

Scénář každého videa je jednoduchý. Sarianová sedí před kamerou, líčí se a vypráví o zločinech, které se skutečně staly. Možná to zní jako povolání snů, ale za každým zveřejněným videem jsou hodiny vyhledávání a ověřování informací. Youtuberka už má i svého asistenta, který jí pomáhá s přípravou a pečlivě pročítá soudní a policejní záznamy.

Mezi nejpopulárnější video v sérii Mystery & Makeup patří příběh o americkém vrahovi Jeffreym Dahmerovi. Ten v letech 1978 až 1991 chladnokrevně zavraždil sedmnáct mužů a chlapců. Během vyprávění o tomto notoricky známém kriminálníkovi si Bailey vytvořila make-up se zářivě zelenými očními stíny a rudými rty. Legendární video má v současnosti 22 milionů přehrání. Celkem si všechna videa youtuberky přehráli lidé přibližně 800milionkrát.

Boom, který zaznamenala Bailey se svými videy, inspiroval i další influencery. Stejným videím se věnuje například Brittney Vaughová, kterou sleduje přes 200 tisíc lidí a Danielle Kirstyová, jejíž krimi návody na líčení získaly přes 600 tisíc sledujících.

VIDEO: První make-up/krimi video Bailey má přes 22 milionů zhlédnutí:

Formát prý vznikl úplně náhodou. Vizážistka Bailey Sarianová se v začátcích natáčení věnovala tradičním videím zaměřeným na líčení a recenzím na kosmetiku. V roce 2018 se však objevil příběh o muži z Colorada jménem Chris Watts, který byl odsouzený za vraždu své těhotné manželky Shannan a jejich dvou malých dcer Belly a Celeste. Šokující zločin zaujal i Bailey. Chtěla zjistit, jak se ze zdánlivě dokonalého manžela stal vrah. Rozpovídala se o tom v jednom z videí, ale byla nervózní, a tak se při povídání začala líčit tak, jak byla zvyklá.

„Cítila jsem se hrozně trapně, když jsem jen seděla před kamerou a vyprávěla. Tak jsem dělala to, co vždycky. Namalovala se přitom. Chtěla jsem působit přirozeně a ne zírat do kamery,“ vysvětlila úspěšná youtuberka v jednom z rozhovorů s tím, že se velice bála reakcí na toto video. „Líčila jsem se a přitom mluvila o příšerných zločinech. Vůbec to vlastně nedávalo smysl,“ říká. Po čtyřiadvaceti hodinách však měla u videa tolik zhlédnutí a přibylo jí tolik odběratelů, že od té doby v tomto formátu pokračuje.

Podle doktorky Ruth Tullyové, konzultantky forenzní psychologie funguje tato kombinace díky multi-screeningu, což je způsob, jakým dnes mnozí lidé sledují obsah. Mají zapnutou televizi a zároveň projíždějí tablet nebo telefon.

„Na jedné straně dělá něco, co samo o sobě může mnoho lidí naplno pohltit, v případě, že jde o někoho, kdo si nanáší make-up. Je to podobné, jako když sledujete videa s unboxingem. Lidé mají zájem to sledovat samo o sobě, ale ona k tomu navíc vypráví příběh, od kterého je těžké se odtrhnout,“ říká Tullyová.

Bailey Sarianová a další ženy, které ji následovaly, našly díru na trhu. Youtuberka začala nově spolupracovat i s produkční společností Wheelhouse DNA na podcastu a sérii videí Dark History. Ve hře je i smlouva s Netflixem, která by přinesla novou formu videoobsahu i divákům této streamovací platformy.

VIDEO: Bailey Sarianová a jedno z jejích nejúspěšnějších videí: