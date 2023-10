Jsem herečka, musím hýbat obočím, zdůvodňuje Parkerová, proč nechodí na botox

„Všichni se probouzíme a máme milion věcí na práci, musíme prostě pokračovat ve svých dnech – nechápu ten důraz, který se klade na úvahy o stárnutí,“ řekla Parkerová.

Hvězda seriálu Sex ve městě chce stárnout přirozeně, bez zásahů plastických chirurgů a nemá v plánu nechat si aplikovat ani botox, protože by to mohlo negativně ovlivnit její hereckou kariéru. „Jsem herečka, musím hýbat obočím. Mám sdílet emoce a komunikovat obličejem,“ vysvětlila.

Sarah již dříve uvedla, že nedá dopustit na tři kosmetické přípravky: sérum, oční balzám a sprej s ochranným faktorem. „To, co funguje u mě, funguje u mnoha žen už desítky let a je to cenově dostupné,“ řekla v rozhovoru pro WWD.

Sarah nedávno spolupracovala se společností Roc Skincare na jejich projektu Look Forward – iniciativě na podporu optimismu v oblasti stárnutí – a ulevilo se jí, že může spolupracovat se značkou péče o pleť, která není posedlá mládím. „Prostě nemám čas a energii na to, abych se tím trápila. Neznám lidi v reálném světě, kteří by na to měli čas,“ dodala.