Sarah Jessica Parkerová prozradila, jak se staví k plastickým operacím

Téma plastických operací a ageismu v Hollywoodu otevřela herečka v pořadu The Howard Stern Show. Moderátor Parkerovou překvapil otázkou, zda při pohledu do zrcadla vidí „dobře vypadajícího člověka“.

„Jsem reprezentativní,“ odpověděla herečka upřímně a pak prozradila: „Ale nerada se na sebe dívám. Myslím, že jsem v pohodě.“

Moderátor se jí pak zeptal, zda uvažuje o tom, že by si nechala udělat facelift nebo botox, na což pohotově odpověděla přiznáním: „O tom všem přemýšlím. Pořád se lidí ptám, jestli už není pozdě. A co když už je pozdě?“ řekla.

Plastického chirurga ovšem podle svých slov dosud nenavštívila a žádnou operaci nemá v plánu ani v budoucnu. Pravidelně navštěvuje dermatologa a pečuje o sebe.

Kolegyním ze seriálu, které se snaží omládnout pomocí plastik, se nediví. Každá herečka podle Parkerové cítí obrovský tlak, který je na ni vyvíjen kvůli vzhledu a stárnutí. „Chápu, proč to někteří lidé podstupují, protože se klade velký důraz především na vzhled žen,“ řekla herečka, která před nedávnem vzbudila rozruch, když se ukázala s šedivými vlasy.

Jedni ji za to chválili, že nepodléhá povrchní a naprosto umělé hře na věčné mládí, pro mnohé to bylo příliš drsné prozření, že ani jejich hvězda neodolává procesům stárnutí.

„Probíhá tu tolik misogynního plácání v reakci na nás, které by nikdy neprobíhalo o mužích,“ zlobila se Parkerová v rozhovoru pro magazín Vogue.

„Šedivé vlasy, šedivé vlasy, šedivé vlasy. Ona má šedivé vlasy? Sedím s Andym Cohenem a on má hlavu úplně šedivou, ale on vypadá úchvatně. Proč je to u něj v pohodě? Nevím, co vám na to mám, lidi, říct! Hlavně na sociálních sítích. Všichni se musejí ke všemu vyjadřovat. Má moc vrásek, nemá dost vrásek... Já vím, jak vypadám. Ale nemám jinou možnost. Co s tím mám asi tak dělat? Přestat stárnout? Zmizet?“ zlobila se herečka.