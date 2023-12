Proč nemluví o mamince a co mu dal do života slavný děda. Rudolf Hrušínský vypráví

Celý život vás provází herectví, zkusil jste si podnikání. Ale teď jste se vrhnul na psaní. Jak se po padesátce začíná s úplně jinou profesí? Neměl jste strach?

Měl. Strach je ale i částečně trochu odpovědnost, takže mi pomáhal, abych příliš neblbnul. Hlavní je, aby mě to bavilo. Dá se říct, že mám za sebou několik životů. Každý mně přišel zajímavý. Ale když jsem jakoukoliv práci začal vnímat pouze jako prostředek k vydělávání peněz, raději jsem to opustil, protože když jsem k tomu přistupoval takto, bylo to na výsledku pokaždé znát.

