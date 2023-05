Nechtěl jsem hrát jen kvůli placení účtů, říká Rudolf Hrušínský. A začal psát

Začal jste psát, což by od vás čekal málokdo. Jak se to přihodilo?

Psát scénáře nebo i knihy mě lákalo odjakživa. Psaní vám dává neuvěřitelnou příležitost vytvářet nové světy a oživit je vlastními bytostmi. Jenom jsem si neuměl představit, že bych se dokázal něčemu tak dlouho věnovat, protože psaní vyžaduje neuvěřitelné soustředění a čas. Ale najednou ty podmínky nastaly. S režisérem Karlem Janákem se známe roky. Jedno léto ještě dávno před covidem jsme seděli u nás na zahradě a povídali si, co zajímavého by se dalo udělat. Po několika drincích jsem se mu svěřil, že jeden nápad mám.

Každý rok mi chodily nabídky na role, ale připadaly mi všechny stejné. Skoro bych je mohl točit v jednom kostýmu. Najednou nebylo, jak se posunovat dál.