Jordan Haj a Renato překvapili fanoušky písní o netradičním sexu

V novém videoklipu k singlu Domino, znázorňuje Renato „callboye“, kterého si v příběhu dobově zasazeném do Prahy 90. let, zavolá domů boháč. V průběhu laškovné konverzace však dojde v nestřeženém okamžiku při dolévání sklenice šampaňského k podstrčení omamné látky. Boháč usíná a jeho host začne s vidinou jednorázového zbohatnutí úřadovat.

Jak by to bylo ale v reálném světě? V dnešní době seznamovacích aplikací stačí párkrát „zaswajpovat“, domluví se návštěva a je to. Ale co když si domů pozvete dáreček, na který jen tak nezapomenete? Na to se ptá Renato.

„Singl Domino má za cíl varovat co nejvíce lidí s růžovými brýlemi na očích před možným hororem, který může nastat po pozvání neznámého atraktivního protějšku domů,“ vysvětluje.

„Dospělý člověk se slušnou prací a okruhem přátel nebude vypisovat na sociální sítě, že mu někdo na zavolanou domů vybílil byt. Nahlásí poškozený vše na policii? Vždyť přiznání by znamenalo společenskou sebevraždu nebo přinejmenším zdiskreditování. Kdo bude tedy nakonec ten špatný?“ ptá se zpěvák a příležitostný model.

Na děti a teenagery je podle muzikanta brán speciální ohled, ale kdo varuje naivní dospělé jedince toužící po lásce? Téma vyobrazené v Renatově klipu by se podle zpěváka mělo otevřít a diskutovat o něm, protože se jedná o reálnou nástrahu dnešní doby, kdy se lidé často dávají rychle dohromady právě prostřednictvím seznamovacích aplikací.

Domino je po singlu Červený koberce druhým songem z alba Hotmaker, které vyšlo 15. března. CD obsahuje dvanáct tracků, které umělec popisuje jako eurohouse, europop a retropop. Zajímavostí je, že například na songu Glory Hole s Renatem spolupracoval muzikant Jordan Haj. Vyřídilka, na kterou jste u Renata byli zvyklí v obou řadách reality show Zlatá mládež, kde byl jednou z nejvýraznějších osobností, vás nemine ani v jeho textech.

Renato v podobě módního policisty si nedávno v oblíbených těžkých martenskách došlápl na účastníky reality show Like House 3, kde se pustil do stylu oblékání soutěžících. Jen na Instagramu sleduje influencera přes 11 tisíc lidí.

VIDEO: Renato – Červený koberce: