Princ Harry s Meghan se při tajné návštěvě setkali s královnou Alžbětou II.

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se ve čtvrtek osobně setkali s královnou Alžbětou II. Podle agentury Reuters to oznámil princův mluvčí poté, co o setkání informoval bulvární list The Sun.