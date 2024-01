Craig David trpí dysmorfofobickou poruchou, byl kvůli ní posedlý cvičením

Jejich fyzické nedostatky okolí nevnímá, často si žádných ani nevšimnou. Přesto lidem s tzv. dysmorfofobií obava o jejich fyzický vzhled někdy nedá spát. Ženou se za dokonalostí, které zákonitě nikdy nedosáhnou. Sklouznout tak mohou až k drastickým dietám, přehnanému cvičení nebo nespočtu plastických operací.

To je případ i britského zpěváka Craiga Davida, který s psychickou poruchou bojoval nejvíce v roce 2013, když žil v americkém městě Miami. „Když jsem se podíval do zrcadla, nikdy to nebylo úplně ono,“ popsal v novém seriálu BBC s názvem Imposter Syndrome.

Do posilovny chodil každý den, měl pouhá 4 % tělesného tuku. Pro muže mezi 20. a 40. rokem je přitom zdravé mít 8–19 % tělesného tuku. Zpěvák však ani přesto nebyl ve svém těle šťastný.

„Vypadal jsem jako Skeletor z He-Mana,“ popsal. „Dneska se na to dívám dvěma způsoby – jeden je obdivný, ve smyslu, kam až se mi to povedlo dotáhnout, ale spíše si říkám, k čemu to bylo? Jaký byl můj konečný cíl?“

Posedlost vzhledem ovlivňovala i jeho osobní život. „Rušil jsem plány s přáteli, protože jsem si říkal: Ne, dneska musím dělat kardio,“ řekl v rozhovoru pro Marie Claire.

„V Miami se hodně dbalo na vzhled a člověk do tohoto módu velmi snadno sklouzne,“ dodal. „Nakonec jsem si uvědomil, že udržet si zdravý životní styl – zejména když jste na cestách – je důležitější než to, jestli se máte břišáky nebo ne.“