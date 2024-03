Praha je v pornu na prvním místě, říká Češka nominovaná na porno Oscara

Alexis Crystal byla už několikrát nominována na cenu pro nejlepší zahraniční herečku na filmových cenách sponzorovaných americkým pornografickým magazínem AVN (Adult Video News).

„Není to normální herecké odvětví. Je to jiný žánr. Už jsem byla hodněkrát nominovaná ve více kategoriích,“ popsala s tím, že Češky jsou velmi úspěšné v tomto odvětví a Praha se může „pyšnit“ prvenstvím, co se týče natáčení pornofilmů.

„Praha je na prvním místě, kde se nejvíc točí. Máme krásné herečky a levné lokace. Je tu krásné prostředí a není to drahé jako třeba v Paříži,“ vysvětlila.

Její pracovní den začíná tím, že odloží oblečení. Ovšem nejprve jen z praktických důvodů. „Přijdu do práce na lokaci a první, co udělám, že se svléknu. Ale ne proto, že by mě někdo chtěl vidět nahou, ale abych neměla make-up a otlačené oblečení na těle. Vezmu si župan, pak jdu k vizážistce na make-up,“ popisuje herečka s tím, že i v jejích filmech používají kostýmy jako při normálním filmování, takže si oblékne kostým a jde na scénu. Tam většinou nenarazí na neznámého muže.

„Málokdy se po těch letech stává, že bych někoho neznala. Většina herců jsou kamarádi, s kterými se znám už dvanáct let, takže je to takové manželství sexuálně-pracovní. Dvanáct let se potkáváme na tom setu, v práci,“ vysvětlila pornoherečka, která se pyšní vysokým počtem sledujících nejen na erotických portálech, ale i na sociálních sítích. Na Instagramu jich má přes 350 tisíc.

K pornu ji přivedla nouze. „Dostala jsem se k tomu vlastně náhodou – máma mě bez koruny vyhodila z domu a já na internetu našla inzerát na placené focení aktů, ze kterého se vyklubal porno casting,“ uvedla.

VIDEO: Alexis Crystal Backstage: