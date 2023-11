Svár o závislosti na pornu. Věda se pře, krajní pravice vyhrožuje

Vleklý spor: je porno jako heroin?

Skoro mu nejde uniknout. I proto tolik snahy vysvětlit, co vše škodlivého může porno přinést. Věda si však pořád není jistá. Mění mozek? Nemění?

Pře nese znaky zaťatého velmi akademického sporu, při němž záleží na detailech. Shrňme si ji však. Její osou je otázka, jak vlastně problematickou konzumaci pornografie definovat. Je to závislost, nebo není?

Striktně vzato, podle oficiální klasifikace závislostí není. V mozku má sledování porna aktivovat stejné oblasti a okruhy, jejichž činnost podněcuje i konzumace návykových látek. Jenže podle dominantního náhledu vědy to samo o sobě nestačí. Závislost na drogách totiž nejenže činnost mozku krátkodobě ovlivňuje, náš mozek dokonce mění. To podle převládajícího mínění vědy konzumace pornografie, jakkoli nadměrná, nepáchá, shrnul v roce 2021 portál Insider.

Propadnutí pornografii si proto podle odborníků musí vystačit s kategorií sexuálně kompulzivního chování. Do ní nezřízené holdování pornu zařazuje klasifikace Světové zdravotnické organizace. Americká psychiatrická asociace ho ve výčtu duševních nemocí nevede, a to přestože již do svého seznamu psychických poruch uvedla kolonku behaviorálních závislostí. V ní však do seznamu duševních chorob vklouzl pouze gambling, „závislost na pornu“ ne.

Spor však trvá, současnou kodifikací se ani náhodou neuzavřel. Tábor zastánců teorie závislosti upozorňuje na studie, které v mozcích excesivních konzumentů porna prokázaly neurologické markery závislosti. Oponenti míří prstem na práce, které naopak doložily, že kritické biomarkery scházejí. Další namítají, že věda stále nemá dostatek patřičně rozsáhlých a exaktních výzkumů, dodává portál WebMD. Nejen proto, že si výzkumy příliš často vystačily s příliš úzkým vzorkem a mnohdy se spokojily pouze s heterosexuálními muži.

Pouhá pře zarputilých akademiků to však není. Ve hře je nejen sama definice, diagnostická kritéria, ale též terapie. Zatím schází přesvědčivý, robustní soubor dokladů o účinnosti jednotlivých přístupů.

Jako roztomilý spor zapálených vědců o slovíčka bychom však debatu a nástrahy nezřízeného sledování porna přecházet neměli. Pornografie je totiž kolem nás víc a víc.