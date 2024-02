Šafránková měla větší botu než já, vzpomíná černobílá „Popelka“ Hrušková

V pořadu zazní také písně z vlastního repertoáru obou umělců, ale hlavně se bude vzpomínat na Popelku. Vždyť Evě Hruškové v době natáčení bylo 17 let a Jiří Štědroň byl o 10 let starší.

„V té době jsme byli každý jiný. Já byla těsně po pubertě, holka nepolíbená a Jirka byl už políbený, s dítětem. Dodnes nevím, jak to režisérka Vlasta Janečková udělala, že nás dovedla sladit. Pro mě to nebylo vůbec jednoduché. Nejtěžší pro mne byly takzvané milostné scény, které z dnešního pohledu byly tak decentní, že už to víc nešlo. Když si Jirka přede mne klekl a já ho měla pohladit, strašně jsem se styděla. Tak mi režisérka tajně poradila: Evo, mysli si, že hladíš kocoura,“ vzpomínala Eva Hrušková.

Roli dostala pod vánoční stromeček. „Rodiče mi dali tlustou obálku pod stromeček a tam byl scénář. Režisérka dost zariskovala, protože já jsem velké herecké zkušenosti vůbec neměla. Mohla si vzít mladou herečku, tenkrát to byla třeba Janinka Preissová, ale ona prý chtěla někoho neokoukaného,“ řekla.

Tehdy se konkursy nedělaly, režisér se rozhodl pro herce a ty si do pořadu obsadil. „Pamatuji si, že tenkrát Milan Chladil mocně navrhoval režisérce do role Popelky Milušku Voborníkovou. Ale Vlasta byla do ‚své Popelky‘ doslova zamilovaná a neustoupila. Pohádku provázejí hudba Angela Michajlova a písně s nádhernými texty Iva Fišera. Nejsou to složité melodie a text je zapamatovatelný. Dodnes je používáme. Neuvádíme akorát ty písně, které jsme v pohádce nezpívali. Třeba písně Jana Třísky. Třebaže jsem osobně měl Třísku rád, zpívat neuměl. Ale on ani nepředstíral, že umí,“ usmíval se při vzpomínce Jiří Štědroň.

Popelka Evy Hruškové má dodnes velikost střevíčku 36. „Tu měla i Dana Hlaváčová, co hrála moji zlou sestru. A aby neoblékla střevíček, nacpali do špičky boty vatu. To ‚barevná Popelka‘ Libuška Šafránková měla botu 37, protože byla i větší než já,“ řekla.

Měli herci po skončení natáčení Popelky závěrečný mejdan? „No, asi jo. Ale takové dotočné, jako jsou dneska, určitě ne. My jsme se veselili během celého natáčení. S Vlastou Janečkovou jsem dělal několikrát, tak mejdany pamatuji. Dokonce u ní v bytě,“ uvedl Jiří Štědroň.

Eva Hrušková poslouchala a pak jen dodala: „Já nevím. Já jsem byla malá, já nikam nemohla.“

Oba herci Eva Hrušková i Jiří Štědroň, mají pořád stále co dělat. Jiřího čeká za pár dní v Semaforu premiéra pořadu k 100. výročí Jiřího Šlitra. „Pak se těším na spolupráci s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou. Do konce sezony by měl spatřit světlo světa tercet, který Jiří Suchý napsal,“ řekl.

Premiéra čeká také na Evu Hruškovou. „Divadlo Evy Hruškové čeká premiéra Čertovské pohádky od Jiřího Žáčka. Hudbu napsal Jakub Přibyl ze Semaforu a se synem Zdeňkem Rohlíčkem hrajeme všechny loutky. Máme premiéru 4. dubna v Českém rozhlasu. Budeme asi jediné divadlo pro děti a rodinu na Vinohradech,“ hrdě uvedla Eva Hrušková a dodala, že Český rozhlas má kavárnu, výstavní síň, koncertní síň a teď bude mít i divadlo.