KVÍZ: Tři oříšky pro Popelku slaví 50 let. Jak znáte legendární pohádku?

Marně se televizního programu ptáte, co dnes a zítra zchystá? Možná Tři oříšky pro Popelku, když má tato pohádka letos kulaté výročí. Kolikrát jste ji za těch padesát let viděli? A jak dobře ji znáte? To si hned ověříme!