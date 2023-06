Tři oříšky pro Popelku slaví 50 let. Trávníček promluvil o konci kariéry

„Mediální masáž posledních let byla jedním z důvodů, proč mě působení ve veřejném životě přestalo bavit. Zavřel jsem zkrátka za sebou dveře. Bylo to odporné. Kdyby všichni ti ‚kouzelníci‘ a ‚mediální teroristi‘ věděli, co si o nich zbytek světa myslí, tak by možná spáchali sebevraždu a já bych jim přál, aby se jim to povedlo,“ řekl Pavel Trávníček v rozhovoru pro pořad Showtime.

Loni v lednu přišel web eXtra.cz se zprávou, že herec čelí závažnému obvinění z údajného sexuálního obtěžování. Žena, které bylo v době údajného sexuálního útoku (v roce 2000) patnáct let, údajně případ konzultovala s kriminalisty i specializovanými advokáty. Následně se ozvalo několik dalších žen s údajně podobnou zkušeností. Policie nakonec případ odložila, protože se nejednalo o podezření z trestného činu.

V roce 2021 zase bulvární média často psala o údajné manželské krizi u Trávníčkových. Pavel Trávníček přiznává, že i kvůli opakované mediální masáži se z českého veřejného života stáhl, v Německu ovšem pracuje dál.

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

„Řekl jsem si co je moc, to je moc. Už toho všeho bylo dost, odcházím do dáli. Někdy v období covidu se to uvnitř mě zlomilo, je to asi i o věku,“ popsal herec, který se proslavil rolí prince v československo-německé pohádce Tři oříšky pro Popelku, která letos v prosinci oslaví už padesát let výročí od premiéry. „Je to deprimující, ale je to tak,“ směje se herec.

V Německu se při té příležitosti chystají velké oslavy, Pavel Trávníček tam letos obdrží mimo jiné cenu za celoživotní dílo a to na letním Mezinárodním festivalu filmových pohádek Fabulix.

Loni v prosinci skončil známý herec a dabér v nemocnici kvůli potížím s dýcháním. Jeho příznivce o tom tehdy informovala na sociálních sítích jeho manželka.

Pavel Trávníček a jeho čtvrtá manželka, o pětatřicet let mladší Monika (za svobodna Fialková), se poznali při natáčení show DO-RE-MI. Mají spolu syna Maxmiliána.

První manželkou Pavla Trávníčka byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Štefková, třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová. S Monikou Fialkovou se oženil v roce 2015. S Evou Štefkovou má syna Adama, s herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou, se kterou nebyli svoji, má syna Pavla Dytrta, který se také věnuje herectví.