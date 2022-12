Pavel Trávníček skončil v nemocnici. Myslete na něj, píše jeho manželka

„Přátelé, mějte krásný advent. Achjo. A myslete na manžela. Děkuji záchranným složkám za rychlý příjezd, teď už je manžel v rukou lékařů,“ napsala Monika Trávníčková v neděli odpoledne na Facebook a Instagram.

Později upřesnila, že její muž Pavel Trávníček měl problémy s dýcháním a víc informací bude mít od lékařů až během pondělí. V neděli večer pak v dalším příspěvku poděkovala sledujícím za podporu.

„Děkujeme vám, přátelé a kamarádi, za velké množství podpory, moc si toho vážíme. Není v našich silách teď reagovat na všechny telefonáty a zprávy. Manžel je stabilizován, díky všem zdravotníkům. Zdraví si nekoupíme, opatrujte se! Posílám vánoční fotografii z rodinného focení před týdnem,“ napsala Trávníčková ke snímku s manželem a synem.

Pavel Trávníček a jeho čtvrtá manželka, o pětatřicet let mladší Monika (za svobodna Fialková), spolu mají syna Maxmiliána, který oslaví koncem prosince 6. narozeniny. Poznali se při natáčení show DO-RE-MI.

„Seznámení bylo romantické. Monika byla mladičká, měla červené vlasy, byla strašně in, ale byla i sympatická a taková nebojácná, což se mi na ní líbilo, a působila sebejistě. Ona se mi pak přiznala, že to není vůbec pravda, že jenom tak vypadala. Pak jsme na sebe zapomněli, ale moje divadlo náhodou hrálo v Prostějově, ona přišla na představení, připomněla se mi a tam to začalo,“ popsal herec v minulosti v rozhovoru pro iDNES.cz.

První manželkou Pavla Trávníčka byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Štefková, třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová. S Monikou Fialkovou se oženil v roce 2015. S Evou Štefkovou má syna Adama, s herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou, se kterou nebyli svoji, má syna Pavla Dytrta, který se také věnuje herectví.