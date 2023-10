Až přijde demence, podstoupíme asistovanou sebevraždu, říkají Osbournovi

Otec Sharon Osbournové Don Arden, který se také několikrát objevil v reality show The Osbournes, onemocněl v roce 2002 Alzheimerovou chorobou. Zemřel pět let poté. Už tehdy se manželé společně rozhodli, že pokud začne jeden z nich trpět demencí, podstoupí asistovanou sebevraždu.

„Tato domluva stále platí. Moc dobře víme, že i s touto nemocí může člověk žít. Ale pravda je, že si sami nemůžete ani utřít zadek, všude čůráte, po*ráváte se, nemůžete chodit nebo se normálně najíst,“ říká Osbourneová v aktuálním dílu podcastu The Osbournes, ve kterém vystupuje společně s dcerou Kelly, synem Jackem a manželem Ozzym.

O neobvyklé manželské dohodě se veřejnost poprvé dozvěděla v jejích memoárech s názvem Survivor: My Story –⁠ The Next Chapter, publikovaných v roce 2007. „Pokud máte například rakovinu, můžete aspoň komunikovat o tom, jak se cítíte, a vysvětlit lékaři, co vás kde bolí. Ale stav mého otce se zhoršoval tak rychle, že se z něj brzy stala jen jakási křehká skořápka. Nosil pleny a byl připoután na invalidní vozík. Ani si přitom neuvědomoval, že už nemůže chodit,“ popsala manželka britského rockera.

V rozhovoru pro Daily Mirror se Osbournová svěřila s tím, že ona i její muž rozhodně nechtějí takto skončit a v případě nemoci jednoho z nich mají už dávno vše do nejmenších detailů naplánované.

Muzikant Ozzy Osbourne trpí Parkinsonovou nemocí (foto z roku 2022).

„Až přijde demence, podstoupíme asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku na klinice Dignitas. Je to tak, dobrovolně odejdeme. Probrali jsme to už před lety s našimi dětmi. Řekli jsme jim toto naše přání a všichni s tím po dlouhé rodinné debatě nakonec souhlasili,“ popsala s tím, že při prvních příznacích nemoci chtějí být ona i její manžel zbaveni trápení.

Už před deseti lety se pro stejný magazín podobně vyjádřil také Ozzy Osbourne. „Pokud bych nemohl sám vstát a dojít si na záchod nebo kdybych dostal mrtvici a byl paralyzovaný, nechci tu už v takovém stavu být. Už jsem sepsal závěť. Všechno připadne Sharon, pokud tedy zemřu dřív než ona. A nakonec po nás všechno zůstane našim dětem,“ řekl.

Muzikant se letos v září svěřil, že by rád vydal aspoň ještě jedno album, než se vydá na turné, po němž touží již od doby předcovidové. Zpěvák je po operaci páteře, která ho měla zbavit chronických bolestí. „Dávám se do formy. Chci udělat ještě jedno album a pak se vrátit na turné,“ přiznal v rozhovoru pro magazín Metal Hammer.

Dodal, že se moc těší na spolupráci s producentem Andrewem Wattem, se kterým v posledních letech spolupracoval i na albech Ordinary Man (2020) a Patient Number 9 (2022). „Už na tom začínám dělat, budeme nahrávat začátkem příštího roku. Už jsem snad podstoupil všechny nutné operace, díkybohu. Cítím se dobře. Jen se to všechno kvůli mému zdraví dost vleklo,“ dodal Osbourne.

VIDEO: V rodinném podcastu Osbournovi promluvili manželé o asistované sebevraždě (říjen 2023):