Ozzymu Osbournovi objevili nádor v jednom z obratlů, smrti se nebojí

Přestože se jedná o šokující zjištění pro samotného zpěváka i jeho rodinu, Osbourne to vnímá jinak. Má prý především štěstí, že je ještě vůbec naživu.

„Když jsem ležel, hodně jsem o tom přemýšlel a uvědomil jsem si, že všichni moji parťáci, co pili, jsou mrtví,“ řekl. „Je jich plný hřbitov!“

„Měl jsem být mrtvý mnohem dřív než spousta z nich. Proč jsem poslední, kdo zůstal naživu? Vůbec tomu nerozumím. Někdy se podívám do zrcadla a říkám si, jak jsem to sakra dokázal. Ničím z toho se nechlubím, protože už jsem měl být tisíckrát mrtvý. Bůh ví kolikrát jsem si nechal vypumpovat žaludek,“ dodal.

Smrti se ovšem údajně nebojí. „Řekl jsem Sharon, že jsem nedávno kouřil trávu a ona na to: Proč to děláš? Vždyť tě to zabije! Odpověděl jsem: Jak dlouho chceš, abych žil? V nejlepším případě mi zbývá 10 let, a když je člověk starší, čas utíká rychleji.“

V současné době se zpěvák zotavuje ze čtvrté operace páteře. S problémy se zády bojuje hvězda skupiny Black Sabbath od doby, kdy se v roce 2003 vybourala na čtyřkolce. V roce 2020 také Osbourne světu oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. Přesto se nevzdává naděje, že bude ještě někdy v budoucnu koncertovat.