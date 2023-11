Ornella Koktová ve spodním prádle překvapila. Jizvy k životu patří, říká

„Raději budu jíst těstoviny a pít víno, než bych měla velikost nula.“ Tento slavný citát si Ornella Koktová vypůjčila od herečky Sophie Lorenové a použila ho ke svým reklamním fotografiím, kde je jen v kalhotkách a podprsence.

„Je to tady moje první fotka s jizvou, kterou mám z dob mého boje o život po porodu s Lilianne. Stále se hojí, to místo se už 3x operovalo... Ale co, nestydím se! Jizvy k životu patří a jsou vzpomínkami na čas boje o naše zdraví,“ píše manželka podnikatele Josefa Kokty (66).

Přiznává, že uvažovala už několikrát o tom, že by jizvu zakryla tetováním, ale není si jistá. „Někdy přemýšlím o tetování přes to místo, ale nevím. Všeobecně nejsem tak úplně ten ‚kérkový typ‘, vysvětluje a dodává, že písnička Tělo od zpěvačky Ewy Farne je pro ni hodně velkou srdcovkou, u které nejednou plakala.

Koktová (za svobodna Štiková) kdysi přebrala ženatého Josefa Koktu moderátorce Gabriele Partyšové.

V roce 2013 se jí narodil syn Quentin a v roce 2015 se s Josefem Koktou vzali. V dubnu 2020 se páru narodil syn Sven a v dubnu 2021 dcera Lilianne.

Teprve dvouletá holčička Lilianne musela před pár dny na neodkladnou operaci, po které si poležela na jednotce intenzivní péče v pražské Vinohradské nemocnici.