Dvouletá dcera Ornelly Koktové skončila po operaci znaménka na JIP

„Lilinka má operaci zdařile za sebou a je vážně neskutečně statečná. Odběry krve bez pípnutí a ‚boje‘, na veškerých prohlídkách ochotně spolupracovala a když bylo třeba, ani se nepohnula,“ napsala Ornella Koktová v úterý na Instagram k fotkám a videu dcery z Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

„Na sále rozdávala úsměvy a opět splnila vše podle pokynů a to i bez mojí přítomnosti. Vážně je to náš andílek. Moc bych taky chtěla ještě jednou poděkovat paní MUDr. Dřevínkové a celému týmu v nemocnici. A všem ostatním bych jen ráda řekla, dávejte si pozor na znaménka a nic nenechávejte náhodě,“ dodala.

Lilianne Koktová měla na hlavě od narození velké znaménko, lékaři doporučili Koktovým po několika vyšetřeních okamžitou operaci. „Lilinka se narodila se znaménkem na hlavě. Mně se to úplně nezdálo, i naše pediatrička říkala, ať to monitorujeme. Trošku mi přišlo, že se to i zvětšuje, tak jsme se objednali do Motola a čekali jsme asi půl roku, než šla na vyšetření. Udělali i nějaké onkologické konzilium a rozhodli, že bude nejlepší, když to půjde pryč. Tak nás poslali do vinohradské nemocnice,“ vysvětlila Ornella Koktová na sociálních sítích den před operací, během které musela být holčička v celkové narkóze.

Koktová (za svobodna Štiková) kdysi přebrala ženatého Josefa Koktu moderátorce Gabriele Partyšové. V roce 2013 se Ornelle narodil syn Quentin a v roce 2015 se s Josefem Koktou vzali. V dubnu 2020 se páru narodil syn Sven a v dubnu 2021 dcera Lilianne.

O Ornelle se dlouhou dobu mluvilo jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Kokty a Partyšové. Později to však byla dlouhou dobu ona, kdo vydělával a živil svého o šestatřicet let staršího muže. „Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych teď byla ‚ve vatě‘ a v úplné pohodě, tak bych možná byla povrchní člověk a nikdy bych duševně nedozrála do toho, co jsem teď,“ řekla před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

V dětství byla Ornella Štiková přijata na baletní konzervatoř, kde kromě baletu dělala i step. Později odjela s rodinou do Washingtonu a do Moskvy. Díky působení rodiny v zahraničí se naučila anglicky. V dětství se objevila s Dádou Patrasovou v pořadu Kouzelná školka.

V bulváru se proslavila také matka Ornelly, Monika Binias, za svobodna Štiková, která žije momentálně v Německu po boku o 24 let mladšího manžela, hokejisty Petra Biniase.



