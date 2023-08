Koktová: Ukazovat se za pár šupů slizákům za monitorem? Naše rodina je slušná

„Peníze jsou krásná věc. Ale nestojí jich mít o něco víc za každou cenu. Snažím se být pokud možno tím nejlepším vzorem pro naše děti. Je to šíleně úmorné, složité a stojí to trilion sil. Nicméně věřím, že se to všechno na tisíckrát vrátí. A proto jsem hrdá na to, že mé děti svou mámu neuvidí na Only Fans, nebo se nedoslechnou o tom, že tam někdy byla,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Ornella Koktová.

Podle manželky podnikatele Josefa Kokty (66) je prodávání se na podobných platformách potupa, volání o pozornost, nebo možná i „peníze na chleba“.

„Žen z celého světa je tam nespočet. Každopádně je tady otázka. Chtěla bych tam vidět svou dceru? NE! Moje sladká a nevinná holčička by se přece za pár šupů předplatného neukazovala kdejakému slizákovi za monitorem! Bože můj, jen ta představa!,“ píše podnikatelka a influencerka, která nedávno se svým mužem zaujala v pořadu Výměna manželek.

„Naše rodina je slušná, tradiční a ctí určité hodnoty. A na to jsem patřičně hrdá a budu si za tím stát. Protože moje děti budou moci o své mámě kdekoliv a kdykoliv říct, že je milující, hodně svá, tvrdě pracující, snaživá, plná snů a nadějí, ale rozhodně ne na prodej,“ dodala trojnásobná maminka.

Sledující v komentářích s jejím názorem většinou souhlasí, podle některých by však Koktová neměla příliš moralizovat a pouštět se do ostatních, protože „sama občas sdílí polonahé fotky a to zcela zdarma“, píší uživatelé. Například v polovině července se nafotila na svůj Instagram nahoře bez. Její matka Monika Binias (50), která žije už pátým rokem v Německu s o 26 let mladším hokejistou Petrem Biniasem (26), tehdy chování své dcery označila za nevkusné.

O Ornelle, za svobodna Štikové, se dlouhou dobu mluvilo jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Josefa Kokty a Gábiny Partyšové. Později to však byla ona, kdo vydělával a živil svého muže. „Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych teď byla ‚ve vatě‘ a v úplné pohodě, tak bych možná byla povrchní člověk a nikdy bych duševně nedozrála do toho, co jsem teď,“ řekla před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Díky životním zkušenostem prý získala obrovskou pokoru. Především si váží peněz a zná jejich hodnotu. „Vím přesně, co chci, a vážím si i lidí kolem sebe. To jsem dřív necítila. Myslím, že duševně je mi někdy až 150 let. Určitě to ještě zúročím a bude se mi to do budoucna hodit,“ dodala.

V roce 2013 se Ornelle narodil syn Quentin a v roce 2015 se s Josefem Koktou vzali. V dubnu 2020 se páru narodil syn Sven a v dubnu 2021 dcera Lilianne.

Webový portál OnlyFans, na kterém se nově prezentuje i modelka Simona Krainová, vznikl v roce 2016, založil jej britský investor Timothy Stokely. Registrováno je 210 milionů uživatelů a má přes dva miliony aktivních tvůrců. Platforma umožňuje sdílet videa, fotografie a statusy, a zároveň nabízí možnost chatovat přímo s autory příspěvků. Umožňuje sdílet i pornografický obsah.

Na rozdíl od běžných sociálních sítí za obsah odběratelé platí. Měsíční předplatné může být od 4,99 do 49,99 dolarů. Další možností je odebírat profil zdarma, ale platí se za jednotlivé příspěvky. Oblíbencům je možné posílat i dary přes „wish dopis“ na Amazonu, nebo formou spropitného.

V loňském roce lidé na platformě Only Fans utratili 5,6 miliardy amerických dolarů, tedy v přepočtu kolem 125 miliard korun, píše magazín Variety.