Infarkt je jako čůrání. Přijde a musíte si odskočit, říká Oldřich Kaiser

Ačkoliv v poslední době Oldřich Kaiser objíždí republiku spíš s houslemi a kytarou a věnuje se muzicírování, na filmové kamery ani přes problémy se srdcem nezanevřel. Nedaleko Humpolce právě natáčí novou tragikomedii režiséra Jiřího Havelky Zahradník. V roli jeho ženy se objeví Kaiserova skutečná životní partnerka, písničkářka Dáša Vokatá.

Změnilo se něco ve vašem životě po těžkém infarktu, který jste prodělal před třemi lety?

To už je dávno. Vy jste to počítal? U mne se nezměnilo nic, akorát jsem měl ten infarkt. Tak si to teď dávám do životopisu.