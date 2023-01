Manželky kandidátů: Babišová má strach o děti, Pavlová chce činy místo slov

„Kdyby manžel vyhrál v sobotu prezidentské volby, v roli první dámy bych se určitě zaměřila na charitu a cestovala bych spolu s ním po České republice i na zahraniční cesty. Bavilo by mě seznamování se a kontakt se zajímavými lidmi a vyjíždění tady do krajů. Teď jsem to dvakrát zkusila a bylo to velmi příjemné. V rámci charity bych nadále ráda propojovala lidi a pomáhala i různým neziskovým organizacím,“ řekla Monika Babišová.

Současné období popisuje jako velmi intenzivní. „Vůbec to není příjemné. Někteří lidé nás bohužel napadají, chodí nám výhružné dopisy a vyhrožují nám smrtí,“ vysvětluje manželka prezidentského kandidáta Andreje Babiše.

S manželem se seznámili před třiceti lety. Byl tehdy podnikatelem, v roce 2011 vstoupil do politiky. „Když jsme se poznali, nikdy by mě nenapadlo, že půjde jednou do politiky a už vůbec ne, že bude někdy kandidovat na prezidenta,“ říká Babišová s tím, že rozdíl mezi prvním a druhým kolem volební kampaně vnímá hlavně v tom, že je celá situace nyní mnohem více vyhrocená.

Babišovi na tiskové konferenci po prvním kole voleb

„V posledních dnech jsme bohužel museli požádat policii o ochranu, bojíme se samozřejmě hlavně o děti. Syn je naštěstí v cizině, kde studuje a dcera se také nezdržuje doma. Já jsem tady v Průhonicích. Vím, že je to dočasné… Do soboty a už snad bude všemu konec,“ doufá Monika Babišová.

V případě, že by se její manžel Andrej Babiš nestal v sobotu prezidentem, reagovala by prý tak, že by mu řekla, že je jí to líto, protože mu fandila a podporovala ho, ale na druhou stranu by byla i ráda. „Proč? Protože bychom měli zase konečně doufám normální život. Myslím si, že mně a dětem by se určitě ulevilo,“ přiznává pro CNN Prima News.

„Říkala jsem manželovi, že tato kampaň nám možná více bere, než dává. Ví o tom. Ale když mluvíme s lidmi na výjezdech, vidíme, že jsou zoufalí a vkládají do něj veškeré své naděje. Tudíž je manžel přesvědčen o tom, že musí už kvůli nim bojovat,“ dodala Babišová.

Petr Pavel a Eva Pavlová (2023)

O svém manželovi Petru Pavlovi a současných náročných dnech prezidentské kampaně chýlící se ke konci promluvila také Eva Pavlová.

„Poslední dny jsou náročnější, přirovnala bych to k naší klasické dřívější práci, jen to máme teď trochu více zaplněné. Pokud je čas, relaxuji ráda s manželem při dobrém jídle, s knihou či naší kočkou. Dříve jsem ráda lyžovala a dokonce jsem zkoušela i tančit flamenco,“ říká.

S manželem oslaví příští rok dvacet let od svatby. To, že bude její muž jednou kandidovat na prezidenta, by ji prý dříve nenapadlo. „Spíš bych si myslela, že až půjde do důchodu, budeme se věnovat chalupaření, rodině a vnoučatům,“ směje se.

Rozdíl mezi prvním a druhým kolem voleb vnímá Pavlová stejně jako Babišová poměrně výrazný. „Je tu mnohem větší mediální tlak a pociťujeme to i v tom negativním, co se týká tlaku na náš tým. Kolegům i přátelům, kteří manželovi projeví podporu, se občas dostává nehezkého oslovení. To negativní se však snažíme odstraňovat, nebo se tím příliš nezabývat,“ říká Pavlová.

„A zda to všechno stojí za to? To jsme si s manželem nikdy neřekli. Vidíme v tom totiž něco, co nám říkají i lidé. Budoucnost a to, jak bude vypadat naše země. Na mediální pozornost si já osobně asi nikdy nezvyknu a doufám, že posledním dnem prezidentských voleb to trochu opadne. Kdybych se stala první dámou, nebo jak raději říkám manželkou prezidenta, musela bych si najít nějakého šikovného člověka, který by mi s tím pomáhal, zbavoval mě trémy a naučil mě vycházet s médii,“ popisuje.

Kdyby se její manžel v sobotu nestal prezidentem, řekla by mu prý, že si zajdou na večeři, kávu, víno a odpočinou si společně. „Také by to určitě směrem k němu byla slova chvály, protože do toho dal strašně moc. Jen slova ale nemáme moc rádi. Jsme raději, když za námi jsou nějaké skutky a činy,“ dodává manželka Petra Pavla.