Babiš: Pavel bude pro vládu jen poslušný, tvárný a vděčný

Ostrý náboj v obálce pro vaši ženu, anonymní dopis s výhrůžkou smrtí vám a vystřelená nábojnice na parkovišti u Sokolovny v Průhonicích. Jak to vnímáte?

Není to poprvé, co mi vyhrožují smrtí. Tentokrát to ale bylo jiné, ta nábojnice byla adresovaná manželce, což jsem vůbec nepochopil.

Jak na to reagovala vaše manželka?

Samozřejmě, že manželka má strach. Hlavně v Jablonci byla vyděšená, protože tam nás chtěli umačkat. Ta agresivita Pavlových voličů, tedy voličů pětikoalice je neuvěřitelná.

Váš protikandidát Petr Pavel tvrdí, že agresivitu ve společnosti vyvolává vaše osoba. Můžete si tedy za to sám?

A čím prosím vás? Tím že jsem Babiš?

Co říkáte na poznámky, že všechno to, co jsem zmínila, tedy nábojnice, anonymy jsou jen vaší marketingovou strategií v kampani, že jste si je vlastně poslal sám?

To je absurdní, ne? Jako že bych sám manželce posílal náboj a pak to ještě nahlásil policii? To je přeci nesmysl. Absolutní nesmysl.

Jak jste vnímal kampaň posledních dnů? Na vaše mítinky chodily pravidelně desítky i stovky vašich odpůrců…

Kampaň je hodně vyhrocená, ale to dělají hlavně média a zástupci pětikoalice, kteří podporují pana Pavla. Myslím si ale, že to už je skutečně přes čáru. Proto jsem ostatně už vyzval voliče a představitele pětikoalice, kteří nám organizovaně narušovali a sabotovali mítinky, aby s tím přestali. Zároveň jsem vyzval naše voliče a podporovatele, aby se nenechali vyprovokovat a aby se nechovali stejně.

Váš protikandidát také vyzval ke zklidnění situace...

...reakce pana Pavla i premiéra a dalších vládních politiků mě zklamala, protože to sice na jednu stranu odsoudili, pak ale řekli, že si za to můžu sám. Přijde mi to jako argument typu, že žena si může sama za znásilnění, protože se nějak oblékla, chovala nebo někam šla.

Máte strach, že by se něco mohlo stát?

O sebe se nebojím, ale nechci, aby se cokoli stalo Monice nebo lidem, kteří mě přijdou podpořit. Proto jsem zrušil kontaktní kampaň. Zaráží mě, že naši soupeři si stěžují na rozdělování společnosti, ale přitom ti, co se na sociálních sítích zaklínají pravdou, láskou a demokracií, se hned po prvním kole začali navážet do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili. Nadávali jim do ovcí a omezenců, kterým mají odebrat volební právo. Psali, že „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí“. Paní Nerudová o mě nepochopitelně mluvila, že jsem zlo. To uklidňování nálad určitě nepřispívá.

A co váš plakát o válce?

Odmítám, že můj plakát se sdělením, že nezavleču Česko do války, by byl nějaký štvavý. To byl vzkaz lidem, že já jsem diplomat a za všech okolnosti budu hledat diplomatické cesty, aby v Evropě byl trvalý mír.

Překvapilo vás odsouzení ze všech možných stran, že strašíte válkou?

Překvapilo, zvlášť z úst představitelů vlády. Protože prvním, kdo začal mluvit o tom, že jsme ve válce, byl premiér Fiala. Mluvil o válečné dani, o válečném rozpočtu, podobně se vyjadřovali další jeho ministři. Takže když premiér mluví o válce, ministryně obrany mluví o válce, ministr financí mluví o válce, tak je to v pořádku, ale když začne Babiš mluvit o míru, tak všichni se všichni zlobí, že lidi straším válkou a snažím se rozdělovat společnost. A media to samozřejmě vždy patřičně nafouknou. Ale tak to prostě je, novináři už si prezidenta vybrali. Stačí si číst provládní weby nebo sledovat debatu České televize, kde pan redaktor Řezníček vystupoval jako prezidentský kandidát. A v debatě na Novinkách to bylo jako přes kopírák, dokonce na mě byli tři.

Co ale vaše zpochybnění článku 5?

Nešlo o vůbec žádné zpochybnění. Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během nědělní debaty v ČT. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke 3. světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. Z kontextu debaty to bylo jasné. Toto jsem napsal i polskému premiérovi Morawieckému. Čtyři roky jsem byl premiérem a neuhnul jsem v podpoře spojenců ani o milimetr. Mnou vedená vláda dokonce rozhodla o vyslání českých vojáků a stíhačů do Pobaltí.

Před volbami jste slíbil dělat pozitivní kampaň. Na tiskové konferenci po prvním kole jste ale téměř ihned zaútočil na Petra Pavla. Nepoštval jste si tím jeho příznivce sám proti sobě?

Lidé z okolí pana Pavla nás varovali, že se na mě chystají podrazy, nějaké nesmysly o KGB a milence. A že i podle nich je to přes čáru. To mě, přiznávám, vytočilo i proto, že mám v živé paměti, jak vládní politici – a pan Pavel je vládní kandidát – v roce 2021 před volbami systematicky zneužívala mého syna v rámci vymyšlené kauzy Čapí hnízdo, kde se konečně po šesti letech prokázalo, že jsem nic nezákonného neudělal.

Žádná milenka se ale nakonec neobjevila...

Zatím. Ale podraz s KGB přišel záhy. Historik Blažek, který Pavla neustále kritizoval a teď se stal jeho voličem, dorazil do CNN Prima News a začal tam spekulovat o mně v Maroku a KGB.

Zvolení vašeho protikandidáta Petra Pavla spojujete se vznikem nové totality. Čeho přesně se obáváte?

Strany pětikoalice, které reprezentují méně než polovinu voličů, mají pod kontrolou skoro celý stát. Vládu, ministerstva, Sněmovnu, Senát, Ústavní soud. A teď se snaží – za neskrývané podpory drtivé většiny médií – na Pražský hrad dosadit kandidáta vlády, který bude poslušný, tvárný a vděčný.

Čeho přesně se ale obáváte?

Toho, že vládní strany se svým prezidentem v zádech začnou zvyšovat daně, zavádět poplatky u doktora nebo omezovat svobodu slova. V podstatě chtějí tady razit jeden správný názor, jedny správné kandidáty, jedna správná média. Jak by to mohlo vypadat, jsme viděli v posledních 14 dnech mezi první a druhým kolem. Napadání lidí s jiným názorem, zamezování svobody shromažďování a zastrašování oponentů. Tak si demokracii opravdu nepředstavuji.

Není ale výrok o nové totalitě přehnaný?

Ale tady bude názorová totalita v tom smyslu, že zhruba 3 miliony voličů, nebudou mít ve vysoké politické funkci člověka, který bude mít reálný vliv na veřejné dění a bude ho moci ovlivňovat. Osud nás všech bude v rukou pětikoalice. Navíc skutečná podstata demokracie není klid a řád, ale pohyb a svoboda. Svoboda projevu, svoboda na informace, svoboda se pokojně shromažďovat, účastnit se veřejného života bez toho, aniž by lidé měli strach z umlčování, očerňování a represí. Dobro a zlo je v pohádkách, případně proti zlu bojují totality. V demokracii ale soupeří názory. Ano, někdy je to nepřehledné nebo frustrující. Ale to je daň, kterou musíme platit v každé skutečné demokracii.

Odmítl jste případnou vládní spolupráci ANO s SPD. Neodradil jste si tím jednu z možných skupin voličů?

Předseda SPD vůbec neřekl, že by mně voliči SPD měli podpořit, což mě mrzí, protože si nedovedu představit, že by voliči SPD chtěli mít na Hradě vládního kandidáta. Navíc vždycky když jsem mluvil o vládě s panem Okamurou, tak říkal, že i kdybychom měli většinu, tak v ní nechce být, ale pošle tam experty. Takže nevím, jak bych se mohl dotknout voličů SPD.

Řekl jste, že pokud vás lidé zvolí, budete jako prezident „bezohledné vládě šlapat na paty“. Můžete dát konkrétní příklad, co přesně byste dělal?

Budu dělat to, co vládní kandidát Pavel dělat nebude. Tedy tlačit na vládu, aby hlavně pomáhala našim lidem a bojovala za české zájmy. Mluvil bych s ministry a hlavně premiérem, využíval článku 64 ústavy, který dává prezidentovi pravomoc vyžadovat od ministrů zprávy, připadne i projednávat s nimi strategii jejich resortů. Chodit bych do Sněmovny v případě důležitých zákonů pro lidi. Vládní agendu bych hlavně probíral s premiérem a přesvědčoval ho, aby nepřijímali zákony, které lidem snižují životní úroveň a mají negativní dopad na jejich životy.

Snažil byste se tlačit vládu k nižšímu deficitu státního rozpočtu?

Premiér Fiala a pětikoalice před volbami slibovali, že budou státní dluh snižovat. Když končila naše vláda, tak ČR byla šestou nejméně zadluženou zemí v EU a měli jsme nižší zadlužení vůči HDP, než když jsem v roce 2014 ve vládě začínal. Tento týden se ukázalo, že jsme se za rok Fialovy vlády propadly o dvě příčky, už jsme na osmém místě. A tato vláda jako jediná v Evropě zadlužení ještě navýšila. Jak je to možné, když na daních vybrala meziročně navíc 137 miliard a lidem pomáhá minimálně a nerada.

Dával byste jako současný prezident Miloš Zeman doporučení, kde všude má vláda šetřit?

Určitě, protože na rozdíl od pana Pavla ekonomice rozumím, 20 let jsem podnikal a mám za sebou tři a půl roku jako ministr financí a čtyři roky jako premiér. Takže ano, klidně bych vládě radil, když vidím, že to nezvládá. Snad by si moje rady brala víc k srdci, kdybych byl prezident, když už opozici absolutně ignoruje.

Jaké by bylo vaše doporučení pro to, aby se Česká republika co nejrychleji vypořádala s inflací?

Největším problémem je vysoká cena elektřiny. Tato vláda měla historickou šanci svolat mimořádnou valnou hromadu a vykoupit všechny minoritní akcionáře ČEZu. Firma má 200 miliard nerozděleného zisku, tak bych řekl, že si ho akcionáři mohou vyplatit za podmínky, že se domluví na výkupu a ceně akcií, prodají je všechny a stát získá 100 procent akcií. A když stát bude mít 100 procent akcií, pak můžu lidem zastropovat cenu elektřiny na 1500 korun za MWh místo 6 až 7 tisíc, které platí dnes. Sražením ceny elektřiny dojde k zásadnímu snížení inflace.

Neustále opakujete, že chcete mír, ne válku. Opravdu jste přesvědčený, že jako český prezident byste mohl k míru přispět?

Na rozdíl od pana Pavla si nemyslím, že je trvalý mír iluze a že je Česká republika malá země. Věřím tomu, že když bude mít aktivního prezidenta, který je pracovitý, tak toho dokáže hodně vyjednat. Mám zkušenosti a kontakty na světové státníky, takže věřím, že bych mohl situaci pomoct.

S kým byste tedy mír řešil?

Mluvil bych ukrajinským prezidentem Zelenským, lídry V4, s francouzským prezidentem Macronem, německým kancléřem. Pokud by lídři Ukrajiny, EU a NATO našli podmínky pro mírové řešení, tak bych nabídl náš symbol státnosti, Pražský hrad, jako možné místo k setkání, protože už se zde v roce 2010 se konal summit, kde se setkal americký prezident Obama s ruským prezidentem Medveděvem.

Jak byste se stavěl k pomoci Ukrajině ze strany české vlády?

Ukrajině je třeba pomáhat, ale ta pomoc musí být koordinovaná s ostatními spojenci. Vojenskou pomoc Ukrajině má řídit a koordinovat NATO, ekonomickou má poskytovat hlavně EU.

Už víte, s kým byste se radil o zahraniční politice nebo energetice?

Mám svůj tým i lidi, se kterými dlouhodobě spolupracuji, ale jistě chápete, že v situaci, kdy k mým blízkým spolupracovníkům chodí policie se ptát do bytu, jestli jsou v pořádku, protože na sociálních sítích jim lidé vyhrožují a posílají si jejich adresy, kde bydlí, je nebudu jmenovat.

Navzdory slibu, že povedete slušnou a pozitivní kampaň, byla ta vaše poměrně vyhrocená. Nepovažujete to zpětně za chybu?

Politické kampaně bývají vyhrocené. Stačí se podívat na volební kampaně v USA nebo Velké Británii. Když mě ODS označila za stejného agenta jako Putina a dala mě s ním na jeden plakát, nikomu to nevadilo. Média nemluvila o lživé kampani a ani jsem si nijak zvlášť nestěžoval. Jen jsem upozornil, že to je ubohá lež, protože za mé vlády jsme vydali ruského hackera Nikulina do USA, vyhostili jsme desítky ruských špionů z ruského velvyslanectví po Vrběticích, na Ukrajině jsem v listopadu 2019 odsoudil anexi Krymu a nikdy jsem jako politik neměl kontakty s Ruskem. Takže veškerá ta kampaň není o nějakých hodnotách, ale o tom, že média lidem vsugerovala, že je třeba zničit Babiše. Za použití jakýchkoli prostředků. Třeba i za cenu zvolení bývalého komunistického špiona na Hrad, který rozumí jenom armádě, ale bude poslušný vládě.

Druhé kolo prezidentské volby začíná už zítra. Čím ještě chcete přesvědčit nerozhodnuté voliče, aby to v pátek nebo v sobotu takzvaně hodili právě vám?

Tím, že mě znají a že ví, že budu pomáhat lidem. Zvlášť nyní, když kvůli Fialově vládě se propadla reálná mzda zaměstnanců zhruba o 10 procent, nejvíc ve všech zemích OECD, a jsme nyní na úrovni, na které jsme byli v roce 2018. Oproti panu Pavlovi mám zkušenosti z byznysu i politiky. Jako podnikatel jsem vybudoval firmu, která je jedním z pilířů české ekonomiky a dává práci 40 tisícům lidí. Na rozdíl od pana Pavla si také nemyslím, že trvalý mír je iluze, proto vznikla i Evropská unie a NATO.

Co se bude dít ve chvíli, kdy nebudete zvolen. Zůstanete dál v politice?

Ano, určitě.

Budete v příštích parlamentních volbách usilovat o post premiéra?

Všeho do času. Já vím, že mě média mají za outsidera. Pan prezident Klaus už v roce 2012 řekl citát, který se skvěle hodí na dnešní situaci. „Hlavní věc je mylná představa, že toho prezidenta budou volit voliči. Prezidenta nám vyberou média a voliči ho pak schválí.“ Média a vláda si pana Pavla jako svého kandidáta již vybrala a vehementně ho podporují. Je to druhý pokus zbrojařského lobbisty Koláře po kandidátovi Drahošovi si prosadit svojí loutku na Hrad. Třeba se ale voliči vzbouří jako před pěti lety, kdy také neschválili médii vybraného pana Drahoše a nakonec zvolili prezidentem Miloše Zemana. Takže uvidíme, jak všechno dopadne.