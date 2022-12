Přes Vánoce bude problém společenské popíjení s kámoši, říká Mirai Navrátil

Jak hodlá trávit letošní Vánoce Mirai?

Myslím, že budu doma ve Frýdku. To je můj největší domov pěkně v horách, v Beskydech. S rodinkou, mamkou, tátou a bráchy, protože jsme se všichni rozcestovali. Brácha studuje někde a hraje basket v Jindřichově Hradci, druhý brácha je v Praze, což jsem ostatně tak napůl taky, ale moc se nevidíme.

Co vaše kondice po Vánocích, jak to pak vypadá?

Je to spíše tristní. Ale během ledna, protože jsem ten typ, co má většinou spoustu předsevzetí a ten měsíc to vydrží, se dám zpátky do kupy. V únoru budu zase k nepoznání.

Čím rád hřešíte přes Vánoce? Perníčky, linecké, nebo salát a řízky?

Problém bude spíš takové to společenské popíjení s kámoši a zároveň i jídlo všeho druhu.

Váš nejoblíbenější vánoční song?

Já mám hrozně rád Půlnoční od Neckáře.

Mirai Navrátil a jeho maminka Mami Navrátilová

Ze zahraničních písní máte radši Last Christmas od Wham, anebo All I Want for Christmas od Mariah Carey?

To jsou všechno legendární songy, že nedokážu říct, co se mi líbí víc. Většinou, když je to v nějakém dobrém filmu, tak nevím. Oba mám stejně rád.

Teď ty materiální dárečky, co byste si skutečně přál?

Materiální dárečky? Já si toho moc nekupuju. Ale jestli mám pro něco slabost, tak je to nákup kytar a teď jsem si zas koupil jednu z padesátého devátého roku, prostě gibsonu. Sám se utěšuju tím, že je to investice, která už jenom poroste. Jenomže já ty kytary neprodávám, jenom kupuju. Tím pádem nevím, jestli to splňuje ten investiční záměr. Takže kytary sbírám, mám je rád a nepustím je z ruky.

A coby takovýto fanatický sběratel toužíte třeba po kytaře, kterou vlastnil Prince nebo Elvis?

Asi toužím, ale na to nemám prachy, protože ve chvíli, kdy na to hrál Prince, tak to jsou kytary, které stojí miliony. Zas nejsem ochoten dávat za kytary miliony, spíše se pohybuju ve statisících.

Co byste popřál k Vánocům divákům a čtenářům?

Já bych vám popřál, ať máte ty nejkrásnější a nejlepší Vánoce, které jste kdy měli a mějte se krásně!