Děti neumí ani kotoul, říká Mirai. S olympioniky burcuje školáky ke sportu

Tři profesionální sportovci spolu s muzikantem Miraiem Navrátilem navštívili základní školu v Praze 10 v rámci akce projektu Sazka olympijský víceboj nazvané Trénink s olympioniky.

„Pro mě to znamená netypický sportovní den s dětmi, které mají radost z naší přítomnosti. Dnešní doba nabízí rodičům hodně zkratek a možností, jak si výchovu zjednodušit. Koupíte dětem tablet s tím, ať se dívají na YouTube, nebo staví Minecraft. Děti si dnes kvůli tomu méně hrají venku a jsou fyzicky méně zdatné,“ míní Mirai Navrátil, jehož otec vede sportovní oddíl.

„Táta říká, že polovina dětí, které tam přijdou, neumí udělat ani kotoul. Myslím, že to, co se tu dnes děje, je zase nějakým způsobem vykročení tím správným směrem. Ať to děcka baví a vidí ve sportování nějaký smysl. Sport je mimochodem naprostý základ mého fungování a navíc pomáhá tělu i duchu,“ popisuje muzikant, který o sobě říká, že je „impulzivní hecař“ a aktuálně se s kapelou chystá na turné po největších hokejových halách ČR a znovu do O2 areny.

Mirai Navrátil a sportovci během zápasení s dětmi (Sazka olympijský víceboj: Trénink s olympioniky, Praha, 2. listopadu 2022)

„Jednak jsme si napsali písničku nazvanou Když nemůžeš, tak přidej, tak se toho musíme držet. Já se navíc vždycky do něčeho zamiluju a potřebuju pokořovat výzvy. Už od dětství jsem byl soutěživý typ, tím pádem motivaci ani nemusím hledat,“ vysvětluje Mirai Navrátil, který sice není profesionálním sportovcem, ale v pohybu tráví prý skoro veškerý volný čas.

„Nejvíce mě baví sporty s raketou. Když jsem byl mladší, hrál jsem závodně tenis a trávil hodně času na kurtech. V poslední době mě zasáhl trend paddle tenisu, moc lidí ho tady ale zatím nezná,“ prozradil hudebník z Beskyd, který také často a rád chodí po horách.

„V roce 2020, když začal covid a nebylo co dělat, jsem se dokonce hecnul a absolvoval závod Beskydská sedmička, který má 101 kiláků,“ říká a dodává, že jelikož kamera přidává deset kilo a sám má tendence se zakulacovat ve chvíli, kdy jen pár týdnů nesportuje, nachází v pohybu i způsob, jak se udržovat a vypadat jak sám říká „snesitelně“.

Během dvou hodin tělocviku se na pražské základní škole hráli různé dynamické a zábavné hry jako třeba ocásky, vytlačovaná nebo šlapaná. Cílem projektu Sazka olympijský víceboj je do často méně oblíbených hodin tělocviku přinášet zábavnější formu pohybu a tím motivovat děti k tomu, aby se sport stal přirozenou součástí jejich životů.

Děti vítají Miraie (Sazka olympijský víceboj: Trénink s olympioniky, Praha, 2. listopadu 2022)

Jedním z ambasadorů projektu je i pětibojař David Svoboda. „Dnes jsem tu za všechny sportovce. Snažíme se tu dělat dětem sportovní zábavu, aby si to užily a trochu je tím přitáhnout k pohybu. Je potřeba, aby si děti hlavně samy vybraly sport, který je nejvíc baví, protože pak u něj dokážou déle vydržet,“ říká olympijský vítěz z Londýna.

„Sport, nebo každodenní pohybová aktivita je základ dobrého zdraví. Nejen fyzického, ale i mentálního. Lidé, kteří sportují, hýbou se a pracují na sobě jsou šťastnější, spokojenější sami se sebou a navíc i odvážnější. Pohyb má jen samá pozitiva. Tělocvik byl vždycky můj neoblíbenější předmět, a i proto podporuji projekt Sazka olympijský víceboj. Byl bych rád, pokud by mu ve školách byla přikládána stejná důležitost jako ostatním předmětům, protože obzvlášť na prvním stupni hraje pohyb a sport důležitou roli ve vývoji dítěte,“ dodává Svoboda.

Sportovního dne s dětmi se účastnila i atletka Kristiina Mäki. „Několik z těch dětí tady může jednou být profesionálními sportovci a něco ve sportu dokázat. Myslím si ale, že je hlavně potřeba motivovat obecně děti k tomu, aby se více hýbaly. Až budou dospělé, tak zjistí, že ideálně každý den, nebo alespoň párkrát do týdne je to opravdu potřeba. Měly by k tomu být vedené už od malička,“ myslí si sportovkyně.

„U soutěží, kde tady například soupeří dvě skupiny proti sobě je hned na dětech vidět, které z nich mají takovou tu chuť a dravost. Samozřejmě to není známka toho, že bude takové dítě jednou soutěžit na olympiádě, tam je na té daleké cestě ještě hodně překážek. Ale první předpoklad k úspěchu je, když vidíte, že je dítě dravé,“ dodává Mäki.

Trénink s olympioniky je oblíbenou aktivitou, kterou každý rok získají vždy dvě základní školy z každého kraje zapojené do projektu Sazka olympijský víceboj, jež před několik lety vznikl ve spolupráci společnosti Sazka a Českého olympijského výboru. V minulosti děti ve školách navštívil třeba rychlostní kanoista Josef Dostál, krasobruslař Tomáš Verner, stolní tenistka Iveta Vacenovská, olympijská medailistka Šárka Kašpárková a mnoho dalších.

VIDEO: Mirai - Když nemůžeš, tak přidej: