V letadle nám klekla baterka i displeje. Padák nemám, popsal Mirai Navrátil

Jenomže nezdolal. „Do cíle jsem se spíš dobelhal,“ přiznává Mirai Navrátil pokorně. Šlo o Beskydskou sedmičku a muzikanta nakonec diskvalifikovali, protože nedošel v časovém limitu. „Třicet hodin mi to trvalo,“ prozradil.

Přitom na závod byl po všech stránkách perfektně připravený. „Říkali mi, že musím pořád něco jíst, tak jsem jedl. Ne jenom cukry, ale i tuky, protože ty jsou energeticky stabilnější. Všechno jsem měl teoreticky zmáklé, jenomže nakonec jsem si natrhl hamstring (zadní stehenní sval – pozn. red.), a ačkoli žádné tabletky proti bolesti do sebe normálně necpu, tenkrát jsem si pár ibalginů lupnul,“ popisuje.

„Hrozně moc mi na tom závodu záleželo, strašně jsem kvůli tomu trénoval, jenomže jsem podcenil strečink. Fyzičku jsem měl skvělou, ale svaly pozkracované, proto se to stalo,“ říká.

Do sportu je zapálený odmalička. Vedl ho k němu otec, který ve Frýdku-Místku vybudoval basketbalovou halu i tenisové kurty. K chůzi si však cestu nacházel až postupně. A dnes je patronem projektu Česky pěšky s Českou podnikatelskou pojišťovnou, který chce motivovat veřejnost k pohybu prostřednictvím turistických pochodů. Startuje 23. března a zájemce zavede na známá i méně známá místa po celé republice.

Mirai, který má maminku Japonku, by však rád zdolal i japonské hory. „Moje rodina pochází z venkova. Je tam spousta lesů a kopců, některé jsem už prochodil. Ale pořád jsem ještě nevyšel na Fudži, která je symbolem země. Nejezdím tam na dlouho, proto jsem to ještě nestihl, ale mám ji na svém bucket listu,“ říká.

Jeho další touhou je obletět svět. Pilotní průkaz už má. „Je to náš společný sen s Markusem Krugem, jenomže jsme zavaleni prací. On režií, já muzikou. A teď zrovna připravujeme Mirai Summer Fest, což je série čtrnácti festivalů po celé republice. Zní to nepravděpodobně, ale řeším opravdu všechno, i stánky s občerstvením. Je to náš vysněný fesťák, tak ho chceme mít co nejlepší. Tím pádem nic velkého ohledně lítání teď neplánujeme,“ říká zpěvák.

Zatím si udělali výlet do Ostravy, Německa či Rakouska. „Lítáme kolem komína,“ tvrdí s nadsázkou frontman kapely Mirai. A přiznává i první karamboly.

„Zažil jsem, i když jsem nebyl zrovna hlavní pilot, že nám klekla baterka a všechny displeje v letadle. Jediné, co fungovalo, byl motor. Naštěstí. A druhá krizová situace nastala, když jsme s Markusem zjistili, že nám chybí víčko od nádrže s olejem. Je vždycky na pilotovi, aby si letadlo před startem zkontroloval, a to jsme taky udělali. Ale pak tam někdo dolíval olej a zapomněl ho našroubovat zpátky,“ popisuje.

„Byli jsme už ve vzduchu, když si na to ten člověk vzpomněl a následně obvolal všechny národní dispečinky. Ve chvíli, kdy se ta zpráva k nám dostala, jsme se nacházeli kousek od Salcburku. Tak jsme tam přistáli, zjistili, že nám chybí asi osm litrů oleje, a čekali na víčko, které nám přivezlo jiné letadlo z Prahy. Pak jsme dolili olej a letěli zpátky,“ vzpomíná.

Pokud by se řítil se strojem k zemi, mohl by se jenom modlit, aby se mu podařilo aspoň jakž takž přistát. „Doufám, že to nikdy nestane,“ říká Mirai, který v kokpitu nemá padák, aby se v podobném případě pokusil zachránit.

