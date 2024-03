Nová vlna MeToo ve Francii. Po obvinění režiséra popisují sexuální útoky muži

Ve Francii se spustila nová vlna obvinění ze sexuálního obtěžování a znásilnění, která se podle oznamovatelů většinou stala před desítkami let. O svém napadení nově začali mluvit i muži. Své příběhy zveřejňují na sociálních sítích s hashtagem Me Too Garçons, k názvu iniciativy proti sexuálnímu násilí přidali slovo „chlapci“.