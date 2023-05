Vzala jsem si zajíce a mám dědka, říká Švormová o manželovi mladším o 18 let

„Můj muž říká, že já říkám: Vzala jsem si zajíce, a mám doma dědka,“ směje se herečka, která se vdávala jen jednou a to poměrně pozdě.

„Vdávala jsem se, když mi bylo pětačtyřicet, a už jsem čtyřicet let vdaná. Tak říkám, neváhejte, to všechno ještě přijde,“ vzkázala všem nezadaným.

Sama si nebyla sňatkem s o tolik mladším mužem jistá, ale kolegyně Kačírková ji přesvědčila. „Tehdy jsem opravdu váhala, ale moje dobrá kamarádka Irena Kačírková říkala: Vdej se, nebo na stáro budeš zlá stará paní. Ona sama se cítila zlá, ale nebyla,“ prozradila Libuše Švormová.

Sňatku rozhodně nelituje. Manžel je jí velkou oporou. „Opravdu jsme se zamilovali, nechci vynášet jen to, co pro mě dělá. Vozí mě do divadla, z divadla. Nakupuje. Já nenávidím nakupování, a on chodí do těch obrovských supermarketů. Uvaří doma. Uklízí. Opravdu ho miluju,“ vyznala herečka, která před Janem Paterou žila se spisovatelem Janem Otčenáškem.

„Seznámili jsme se už v Pardubicích, hrála jsem tam dramatizaci jeho novely Romeo, Julie a tma, on mě tam viděl a asi jsem se mu zalíbila. Žili jsme spolu dosti dlouho, ale on bohužel zemřel velice brzo. Ve čtyřiapadesáti letech s takovým talentem, jako měl on. Kolik toho ještě mohl napsat… Asi by se dnes velice dobře v době seriálů uživil,“ myslí si Švormová, která propůjčila svůj hlas slavné Angelice a předloni získala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.