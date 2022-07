Plážová volejbalistka Kolocová skončila s malou dcerou v nemocnici

„Holčičko moje, pojďme už domů! Dnes se situace vyvinula trochu jinak než jsme věřili a doufali. Pro velkou spavost, apatii – JIP – neurologická vyšetření – lumbální punkce – a výsledek je bohužel virová encefalitida… Tak mi prosím někdo napište, že to vaše dítě taky mělo a že teď už vesele skotačí doma,“ napsala před čtyřmi dny sportovkyně na Instagramu k fotce s dcerou v nemocniční postýlce.

Ve středu se Kristýna Hoidarová Kolocová, která přespává v nemocnici a její manžel Martin je doma s tříletým synem Viktorem, rozepsala, jak to s dcerkou vypadá.

„Statečná a tak trpělivá! Před pár dny si stoupala u gauče a obývák jí byl malej. Dnes leží v malé postýlce na zádech napojená na několik hadiček. A přitom skoro nekňourá, nebrečí. Vypadá jako by to prostě brala tak, jak to je. Mám se od ní hodně co učit. Je úžasná. Moje malá bojovnice…,“ začala svůj příspěvek bývalá plážová volejbalistka.

„A co že celý den děláme? Zpíváme, povídáme, hrajeme na zvířátka (kolik zvuků zvířat vymyslíte?), hrajeme s hračkama, kojíme, přebalujeme, vymotáváme z kabelů, hrajeme si s kabely, odpojujeme kabely – vážíme – připojujeme kabely, taky voláme s bráchou a tatínkem. No, radši bych na koupák nebo do zoo, ale nenudíme se. A já už se těším na ten den, kdy se přetočí na bříško a udrží svoji hlavičku,“ dodala.

Svěřila se také, že měly s dcerou kvůli vedru i nemoci problém s kojením, ale po infuzích se zřejmě všechno lepší. Ve čtvrtek pak zveřejnila snímek manžela Martina s dcerkou. „Kdykoliv řeknu táta, usměje se. Tohle bude jednou tatínkova holčička, už teď je mi to jasný… A já budu tiše závidět a zároveň vše láskyplně sledovat,“ napsala Kristýna Hoidarová Kolocová k fotce.

V zatím posledním příspěvku sportovkyně uvedla, že pomalu se stav její malé dcerky, se kterou jsou už týden v nemocnici, lepší.