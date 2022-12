Karel III. pozve Harryho a Meghan na korunovaci, o seriálu pomlčí

„Navzdory všemu, co Harry řekl a co mohlo Jeho Veličenstvo zranit, bude mít král pro svého syna vždy dveře otevřené. Také si nepřeje, aby jeho korunovace byla zatížena jakýmkoli rodinným dramatem. Harry je jeho syn a Jeho Veličenstvo ho bude vždy milovat. I když je to v tuto chvíli těžké, dveře budou vždy otevřené,“ uvedl zdroj z Buckinghamského paláce pro deník The Mirror.

Korunovace krále Karla III. a královny Camilly proběhne v sobotu 6. května v londýnském Westminsterském opatství a přípravy už začaly. Koruna svatého Eduarda, která se používá od korunovace krále Karla II. v roce 1661, už byla převezena z Toweru, aby byla upravena její velikost. Svou korunu už si vybrala i královna manželka.

Po zveřejnění seriálu Harry a Meghan na platformě Netflix volá britská veřejnost po odebrání titulů vévodovi a vévodkyně ze Sussexu. Král Karel a jeho starší syn princ William se však rozhodli, že se k vyjádřením na konto královské rodiny, kterými Harry a Meghan zásobují veřejnost pravidelně od svého odchodu do USA, nebudou vůbec vyjadřovat. Chtějí zachovat důstojnost a nepouštět se do nekonečné slovní přestřelky krmící především bulvární média, na které Harry s Meghan tolik žehrají.

Členové královské rodiny chtějí pokračovat ve své veřejné práci bez ohledu na pomluvy, které obletěly svět. Seriál je na Netflixu největším dokumentárním debutem. Za první týden ho zhlédlo 28 milionů domácností. „Žádný jiný dokument tolik zhlédnutí ve svém premiérovém týdnu nenasbíral,“ uvádí zástupce společnosti Netflix.

V posledním díle Harry označil svého otce za lháře a stěžoval si i na svého bratra, který na něj údajně křičel. „Bylo děsivé, když na mě bratr křičel a hulákal, můj otec říkal věci, které jednoduše nebyly pravda a moje babička tam seděla a všechno to přijímala,“ popsal Harry ve druhé polovině dokumentární série své odloučení s královskou rodinou.

Přes to všechno chce král Karel svého mladšího syna s jeho manželkou na své korunovaci. Zda pozvání přijmou, není zatím jasné. Jisté je, že na vánoční svátky zůstanou v USA, zatímco zbytek rodiny se zúčastní společné oslavy, kterou pořádá král se svou chotí v Sandringhamu.