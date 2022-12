Za Meghanin potrat může bulvár, William na mě řval, říká Harry v dokumentu

Princ Harry také prohlásil, že bulvární média jsou zodpovědná za to, že Meghan potratila. „Víme najisto, že ten potrat byl způsobený tím? No jistě, že ne, ale když zvážím ten stres, nedostatek spánku a načasování toho těhotenství, mohu říct, že potrat způsobilo to, co se jí snažila (média) provést,“ řekl Harry a konkrétně jmenoval bulvární deník Daily Mail.

„Cítila jsem se tak, že jsem měla pocit, že to všechno skončí, když tu nebudu,“ popsala Meghan tlak, který cítila ze strany tisku jako členka královské rodiny. Harry uvedl, že byl zničený, když se mu žena se svými pocity svěřila.

„Nikdy jsem si nemyslel, že to zajde tak daleko. A když zašlo, cítil jsem zlost a stud. Nevyrovnával jsem se s tím zrovna dobře,“ řekl Harry. S odkazem na instituci královské rodiny dodal, že byl „institučním Harrym“, nikoli „manželem Harrym“.

Princ Harry a vévodkyně Meghan v dokumentu Harry a Meghan (2022)

Termín instituce v negativním slova smyslu Harry použil, i když mluvil o vztahu se svým bratrem Williamem. „Nejsmutnější na tom rozkolu mezi mnou a mým bratrem je, že on je teď na straně (královské rodiny). Částečně to chápu. Je to jeho dědictví, které je v něm zakořeněné. Je i jeho odpovědností, aby ta instituce přežila a pokračovala,“ popsal mladší syn britského krále Karla III.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak jsou Harry a Meghan oficiálně titulovaní, odstoupili od svých povinností v rámci královské rodiny v březnu 2020. Uvedli tehdy, že chtějí začít budovat jiný život ve Spojených státech, daleko od mediální pozornosti, která podle nich ohrožovala jejich mentální zdraví.

„Bylo děsivé, když na mě bratr křičel a hulákal, můj otec říkal věci, které jednoduše nebyly pravda a moje babička tam seděla a všechno to přijímala,“ popsal Harry ve druhé polovině dokumentární série své odloučení s královskou rodinou.