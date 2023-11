Sex je to poslední, co s tímhle tělem dělám, říká herečka Foxová

„Ženská těla by měla být oslavována a neměla by být vnímána jen jako sexuální objekty. Každý, kdo se na mě zlobí za to, že ukazuji hodně kůže, mi dává nálepku sexuální bytosti,“ řekla Foxová.

„Ale já jsem mnohem víc než to – a sex je to poslední, co s tímhle tělem dělám. Jsem na své tělo hrdá. Proč bych si nemohla obléct něco odhalujícího, uměleckého?“

Modelka, která právě vydala své memoáry s názvem Down the Drain, se svěřila se svými zkušenostmi s muži, vztahy a budováním své kariéry. Vzpomínala i na krátký románek s raperem Kanyem Westem v roce 2022.

„Často se jeho jméno v médiích objevuje vedle mého. Je to otravné – byla to velmi krátká kapitola mého života, asi tak milisekunda. Neznamená to, že ho nemám ráda, jen se mi to nelíbí. Jsem svůj vlastní člověk. Mám za sebou spoustu úspěchů, před chozením s ním i po něm,“ uvedla Foxová.

Po rozchodu s Westem se herečka a modelka na nějakou dobu zapřisáhla, že si dá od randění pauzu, a přiznala, že v navazování nových vztahů momentálně „nevidí smysl“.