Angažmá v Tele Tele mě o nějaké role asi připravilo, bilancuje Josef Carda

Na konci února proběhne v pražském Divadle Bez zábradlí, v němž hrajete, Festival Jiřího Menzela. Můžete mi o akci, která připomene nedožité třiaosmdesáté narozeniny oscarového režiséra, něco prozradit?

Režisér Jiří Menzel se v začátcích výrazně podílel na tvorbě repertoáru našeho divadla. A stále hrajeme čtyři hry, které režíroval (Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu, Blbec k večeři, Další roky ve stejnou dobu, Kdes to byl(a) v noci? – pozn. red.). Dnes už kultovní hra Blbec k večeři má kolem tisícovky repríz, hrajeme ji přes dvacet let a je neustále vyprodaná. To by možná bylo i na zápis do Guinnessovy knihy rekordů! A co si budeme povídat. Všechny ty hry se drží tak dlouho hlavně díky Jirkově geniální režii.

Naše spolupráce v Tele Tele byla velmi dobrá. Ale myslím, že tak dlouho vydržela hlavně díky tomu, že jsme se skutečně viděli jenom při práci. Josef Carda herec