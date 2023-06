K ženám jsem měl vždy obdivně vřelý vztah, říká herec Jiří Klem

Na který z desítek filmů, které jste natočil, nejraději vzpomínáte?

Na Podivná přátelství herce Jesenia. V roce 1977 za mnou přišel režisér Evžen Němec s tím, že bude točit Olbrachtovu předlohu a do hlavních rolí obsadí mě jako Jesenia a Honzu Třísku jako Jana Veselého. To bylo fajn, protože s Honzou jsme se znali z dřívějšího angažmá v Divadle za branou. Všechno bylo bezvadné, práce probíhala v harmonickém duchu. Ale pak došlo k takové zvláštní věci. Natáčení se blížilo ke konci a my šli mezi obrazy s Honzou kouřit na terasu – jednak abychom nezasmradili kostýmy, jednak abychom unikli všudypřítomným odposlechům. A on se mě mezi řečí zeptal, kam pojedu na víkend. Já že na chalupu a na oplátku se ptám, kam on. Odpověděl, že jede s celou rodinou na Kypr. To bylo divné, protože když už vám v té době dovolili vycestovat do kapitalistické ciziny, tak jedině bez dětí, abyste neemigroval. Tak mě hned napadlo, že to musel starý pan Chadima (otec Třískovy manželky Karly – pozn. red.) hodně dlouho vyřizovat.