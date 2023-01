Stáří se Pánu Bohu moc nepovedlo, vzkazuje Oldřich Vlach. Bojuje s nemocí

„Chlapi, nelejte to pivo z voken! Podívejte se, jak vypadám!“ „Já ti to říkal, Jaromíre, ať nestrkáš vypálený sirky zpátky do krabičky!“ Ještě i po 37 letech slýcháte tyto „vesničkové“ hlášky?

Když jsem ještě chodil mezi lidi, slýchával jsem je každou chvíli. Teď už jsem pořád doma a tam mi je manželka neříká. Nejvíc je na mě pokřikovali řemeslníci, když mi pracovali v baráku.

Nelezlo vám to někdy na nervy?

Vůbec. Beru to tak, že my herci sloužíme publiku, to se nedá svítit. Tuším, že se určitě chcete nejvíc ptát na Vesničku.