Nechci být nerudný přemoudřelý stařec. Vím prdlajs, říká herec Oldřich Vlach

Bude mu osmdesát a špatně chodí. Ale život herce Oldřicha Vlacha neomrzel, být na světě ho pořád moc baví. Rehabilituje, namlouvá komentáře k dokumentům, hraje v seriálech. Jak se vymlouval, aby nemusel vstoupit do strany, jak nakonec neemigroval, i když to měl v plánu, i to vypráví v rozhovoru pro Týdeník Televize.