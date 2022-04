Selhávaly mi ledviny i srdce, transplantace mě zachránila, vzpomíná herec

Problémy se srdcem začala mít seriálová hvězda v roce 2018. Jeho srdce nefungovalo tak, jak by mělo a Gray-Stanford byl donucen změnit svůj životní styl. Zdravě jedl, cvičil a užíval předepsané léky. „Dělal jsem, co jsem mohl, abych si udržel život, který jsem vedl,“ říká herec.

Ani to však nestačilo a na konci roku 2018 zkolaboval v posilovně. „Cítil jsem se dobře. A najednou jsem se o patnáct minut později probudil na podlaze, všichni se na mě dívali. Nebylo to jen trapné, bylo to znamení, že něco rozhodně není v pořádku,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek.

Kolaps na konci roku 2018 byl pro herce Jasona Gray-Stanforda prvním znamením selhávajícího srdce a ledvin, které lékaři odhalili o několik měsíců později. Společně s diagnózou mu sdělili, že bude potřebovat okamžitou transplantaci srdce, jinak mu zbývá jen pár měsíců života.

Vhodný dárce se objevil nečekaně rychle a herec podstoupil náročnou operaci v listopadu 2020. Dosud o zákroku mluvil pouze s rodinou a přáteli. „Byl to dar, který ve mně znovu rozsvítil světlo, které už téměř zhaslo,“ říká.

O své diagnóze se rozhodl veřejně mluvit, aby zvýšil povědomí o dárcovství orgánů a kardiovaskulárním zdraví, a aby povzbudil ostatní, aby se přihlásili jako dárci orgánů.

„Mám obrovské štěstí a jsem vděčný, že jsem mohl transplantaci podstoupit. Pokud si alespoň někdo může vzít něco ze situace, kterou jsem si prošel, pak je mým úkolem vystoupit a něco říct. Bylo to tak blízko zázraku, jak jen to jde,“ dodal herec.