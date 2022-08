Chce to dobré geny a spoustu peněz, říká Fondová o mladistvém vzhledu

„Je mi skoro pětaosmdesát, ale nevypadám na to. Chce to přimět mladé lidi, aby se nebáli stárnutí a ukázat jim, že dosáhnout určitého věku nemusí znamenat, že se máte vzdát života. I když jste starší, neznamená to, že už se nebavíte, nezamilováváte, nezískáváte nové přátele a podobně,“ říká Jane Fondová v rozhovoru pro magazín Vogue.

Přiznává také, že ačkoliv se nezdráhá sdělit komukoliv na požádání svůj věk, pro mladistvý vzhled také aktivně sama něco dělá. „Řekla jsem si, že mám peníze, můžu si dovolit trenéra, můžu si dovolit plastiky i omlazovací kúry. Můžu si dovolit věci, které mi pomohou si mládí trochu udržet,“ popisuje herečka.

„Je to tak, peníze pomáhají vypadat mladě. Chce to dobré geny a spoustu peněz, jak jednou někdo prohlásil,“ říká s tím, že co se týká plastické chirurgie, sama už žádné neplánuje.

„Asi všichni známe spoustu bohatých žen, které podstoupily různé zákroky pro omlazení, invazivní i neinvazivní operace a podobně… a výsledek je ten, že teď vypadají strašně,“ říká Fondová.

„Nechala jsem si několikrát vyhladit vrásky. A pak jsem toho raději už nechala, protože nechci jako některé ženy vypadat naprosto k nepoznání. Ani na tu jednu větší operaci zpětně nejsem hrdá,“ přiznává.

Na krásu má prý ostatně i jiné triky. „Neutrácím za nějaké krémy nebo tak. Ale starám se o hydrataci, hodně spím, hýbu se, nechodím na slunce a mám přátele, se kterými se dokážu upřímně zasmát. Smích totiž taky pomáhá,“ dodává.