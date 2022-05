Být blíž smrti mi nevadí, říká Jane Fondová

„Faktem je, že pokud jste naživu a relativně zdraví ve vyšším věku… Chci říct, je mi skoro 85 let. To, že jsem stále naživu a pracuji, páni, koho zajímá, že už nemám své staré klouby? A že už nemůžu lyžovat, jezdit na kole nebo běhat? Víte, v šedesáti můžete být opravdu staří a v pětaosmdesáti můžete být opravdu mladí. Zdraví!“ prohlásila Fondová.

Herečka si nicméně postěžovala na to, že její tělo už nejmladší není a občas to pociťuje. „Co mi vadí, je to, že moje tělo, už v podstatě není moje! Moje kolena nejsou moje, moje boky nejsou moje, moje ramena nejsou moje. Díváte se na někoho, kdo je já jen odsud nahoru,“ ukázala směrem od krku nahoru.

Právě stáří je jedno z témat seriálu Grace a Frankie, který byl nedávno označen jako nejdéle běžící původní seriál společnosti Netflix. Fondové v něm sekunduje kolegyně Lily Tomlinová.

„Prostě jsem věděla, že do toho půjdeme, protože to bylo o něčem, co pro nás bylo důležité. O stárnoucích ženách a o tom, že nejsou odstrkované na okraj společnosti a že se s nimi zachází jako s lidskými bytostmi a jak by chtěly, aby se s nimi zacházelo. A tak mi to přišlo tak přirozené. Ani jsem to nečekala, ona to taky nečekala. Nečekaly jsme, že budeme v tomto bodě našeho života hrát v seriálovém hitu,“ dodala Tomlinová.