Villa má zpoždění, bude koncert. Snad mi odpustíte, píše Ivana Gottová

„Milí Karlovi příznivci, jak víte, plánovala jsem, že letos na podzim otevřu náš dům, který jsem pojmenovala na počest mého manžela Villa Gott, vám, milým Karlovým fanouškům. Plány a přípravy jsem spolu se svým týmem rozjela naplno. Chci vám náš domov ukázat autenticky, tak, jak ho měl Karel rád a jak v něm žil, včetně všech důležitých detailů a zajímavostí, o které bych vás nerada ochudila. A to bohužel ještě nějakou chvíli potrvá, tedy déle, než jsme všichni předpokládali a plánovali,“ začala Ivana Gottová příspěvek na sociálních sítích.

Už teď ale s organizačním týmem ví, že do letošního podzimu nebudou moci vilu nachystat a veřejnosti zpřístupnit. Všechny proto prosí o trpělivost. Villu Gott nyní plánuje otevřít v polovině roku 2025.

„Věřím, že toto mé, pro mě nelehké, sdělení pochopíte. A zároveň doufám, že další informací vám všem přece jen udělám radost. O vzpomínku na Karla letos na podzim určitě nepřijdete. Nemůžeme a ani nebudeme opomíjet tento významný rok Karlových nedožitých 85. narozenin a 5. výročí jeho odchodu,“ pokračovala.

„Proto vás všechny, co nejsrdečněji, zveme do pražské O2 areny 5. listopadu 2024 na výjimečný vzpomínkový koncert Karel Gott - jeho písně žijí dál, kde vystoupí celá řada hudebních hvězd, i zcela nečekaných! A už teď mohu slíbit, že vám alespoň trochu atmosféry z Villa Gott do O2 areny přeci jen přeneseme. Bude mi ctí, když si Kájovy nádherné písně připomenete spolu s námi. Věřím, že budete z koncertu nadšeni a posun otevření Villy Gott mi odpustíte!“ dodala.

Ivana Gottová loni na podzim oznámila, že z vily na Bertramce, kde Karel Gott žil od roku 1974, vybuduje pro fanoušky muzeum. Spolu s dcerami se proto přestěhuje do luxusní vily na pražské Císařce, kterou koupila za 68 milionů korun.

Podle týdeníku Rytmus života má třípodlažní vila, která dostala název podle odrůdy červeného vína Malbec, dispozici 5+kk a pozemek má tisíc metrů čtverečních. Zatím není dokončená, chybí zařízení i osvětlení. V jejím okolí stojí jeden trojdomek a další tři vily, jinak je nově zbudovaná ulice Císařská vinice zatím prázdná.

13. července 2023

Karel Gott zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo osmdesát let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v paláci Žofín, kam přišlo téměř padesát tisíc lidí.

Vdova po zpěvákovi pro jeho fanoušky připravila už několik projektů souvisejících s odkazem Karla Gotta. Vyšly jeho paměti Má cesta za štěstím a po několikrát odkládané premiéře dokumentu Karel, který šel do kin nakonec až na podzim 2021, se loni v létě uskutečnily i dva vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi. Vystoupilo na nich téměř čtyřicet Gottových kolegů. Zazpívala i jeho dcera Charlotte Ella, která předvedla s Darou Rolins píseň Zvonky štěstí.

Dalším unikátním projektem byla série čtení ze zpěvákovy autobiografie, která vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Zpěvákovy paměti namluvil herec Igor Bareš, ve vybraných pasážích zazněl i hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí. Projekt Gott navždy zaznamenal podle rozhlasu víc než milion online poslechů a stal se tak nejposlouchanějším literárně-dramatickým dílem v historii Českého rozhlasu.

Loni vyšla i celá audiokniha Má cesta za štěstím. Jde o kompletní audioverzi pamětí Karla Gotta, která má celkem 73 kapitol a jsou v ní i díly, které v rozhlasovém vysílání nezazněly.

12. října 2019