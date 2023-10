Gottovu vilu otevřou veřejnosti. Rozhodly jsme se s dcerami, napsala Ivana

Milí Karlovi příznivci, nejspíš i vy dnes na mého manžela vzpomínáte víc než jindy…

A já cítím, že právě dnes je ten správný den, abych se s vámi podělila o důležitou novinku, kterou chystáme na druhou polovinu příštího roku. Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy více než polovinu života. Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti.

Na fotografii Jaroslava Tatka z roku 1992 je vidět, že pro Karla bylo přirozené pozvat si občas domů „na Bertramku“ své příznivce. Chtěla bych, aby to tak bylo i v budoucnu. Věříme, že VILLA GOTT se stane místem pro vás, kteří jste ho milovali a nezapomněli na něj. O detailech vás budu postupně informovat.

Krásnou neděli, ať se vám daří!

Vaše Ivana



Liebe Fans und Freunde von Karel,

wahrscheinlich gedenkt auch Ihr am heutigen Tage meinem Ehemann mehr als an anderen Tagen…

Und ich fühle, daß gerade heute der richtige Tag dafür ist, mit Euch eine wichtige Neuheit zu teilen, die wir für die zweite Jahreshälfte des kommenden Jahres vorbereiten. Ich habe zusammen mit meinen Töchtern beschlossen, daß wir zu Karels nicht mehr erlebtem fünfundachtzigsten Geburtstag und dem fünften Jahrestag seines Abschieds unser Haus in der Straße Nad Bertramkou zugänglich machen. Ihr werdet unsere geliebte Villa authentisch so sehen können, wie in ihr mein Ehemann von 1974-2019 gelebt hat. Ich weiß, daß es ihn sehr freuen würde, daß unser gemeinsames Haus, unserer Familie, der Öffentlichkeit geöffnet wird.

Auf der Fotografie von Jaroslav Tatek aus dem Jahre 1992 könnt Ihr sehen, daß es für Karel natürlich war, zu sich nach Hause in die „Bertramka“ seine Freunde und Fans einzuladen. Und daher möchte ich, daß dies auch in Zukunft so sein wird. Wir glauben daran, daß die VILLA GOTT zu einem Platz für Euch alle wird, die ihn geliebt haben und für die er unvergessen bleibt. Über weitere Details werde ich Euch schrittweise informieren.

Einen schönen Sonntag, viel Glück und Freude!

Eure Ivana



#villagott