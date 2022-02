Šílenství a poničené obchody. Holky z naší školky slaví 40 let

„Na vydávání desek byly tenkrát limity, aby si zpěváci zase tolik nevydělali. V případě Holek z naší školky musela vláda cuknout. Zájem byl tak obrovský, že to nešlo tlumit,“ vzpomíná Zdeněk Pelc, který byl od roku 1983 ředitelem Gramofonových závodů Loděnice a mánii kolem hitu zažil.

Singl s písní skladatele Karla Vágnera a textaře Pavla Žáka, kterou nazpívalo duo Petr Kotvald a Stanislav Hložek, mizel ze supraphonských prodejen rychlostí zhruba sto tisíc kusů měsíčně.

Podle šéfa „Gramofonky“ Pelce byl zájem o desku takový, že když v polední pauze závaželi pracovníci Supraphonu obchody a prodavačky pak otevřely, tlačící se dav shazoval všechno, co mu stálo v cestě, včetně stojanů s vystavenými vinyly. „Bylo to největší šílenství kolem muziky, které jsem tady v 80. letech zažil,“ dodává.

V září 1983 převzali autoři písně a oba interpreti na střeše obchodního domu Kotva zlatou desku za milion prodaných nahrávek. Nikdo před nimi ani po nich takové množství jednoho konkrétního hitu v Československu neprodal.

Podle Supraphonu si lidé koupili 1 250 000 singlů s touto písní, skladatel Karel Vágner uvádí číslo ještě o sto tisíc vyšší.

Nejprodávanější SP desky podle údajů firmy Supraphon Pořadí Název Rok vydání 1 Petr Kotvald, Stanislav Hložek - Holky z naší školky / Trápení (Do To Me) 1982 2 Karel Gott - El Condor Pasa / Ma Belle Amie 1970 3 Karel Gott, Darinka Rolincová - Zvonky štěstí / Moje druhé já 1984 4 Hana Zagorová, Drupi - Setkání / Kam jsi to letět chtěl, ptáčku můj 1980 5 Karel Gott - Lady Carneval / Pouťový triky 1968 6 Karel Gott - Babylon (Rivers Of Babylon) / Ještě to daleko mám 1978 7 Jaromír Mayer - Malý přítel z města N (The Mouth Organ Boy) / Mávala mi málo 1972 8 Naďa Urbánková - Závidím (Il ragazzo della via gluck) / Svatební průvod (Does Your Chewing Gum...) 1972 9 Pavel Bobek - Lásko, mně ubývá sil (Lucille) / Pojď dál a zpívej (Lay Down Beside Me) 1979 10 Setleři, Jaromír Vomáčka se svou skupinou - Veselé vánoce / Šťastné vánoce 1964

Poznámky k tabulce: 1./ společnost Supraphon poskytla redakci iDNES.cz žebříček nejprodávanějších singlů, avšak bez počtu prodaných nosičů; 2./ k dotazu, proč v přehledu schází píseň Pavlíny Filipovské „Včera neděle byla“ (Supraphon ji na webu uvádí jako druhý nejprodávanější singl), sdělil marketingový manažer Michal Máka, že se u této písně statistika prodeje nedochovala.

Obal singlové desky s písní Holky z naší školky

Zdeněk Pelc po konzultaci s kolegou z loděnické fabriky, který schraňuje údaje o prodeji, uzavírá, že se všech možných nosičů (desek, kazet a cédéček) s písní Holky z naší školky prodalo do současnosti přes 2 miliony kusů.

Mimochodem, vydělala na tom i britská skupina Smokie. Česká coververze její písně „Do To Me“ se totiž objevila na druhé straně úspěšného singlu.

Z ČSSR dostali hudebníci Chris Norman a Pete Spencer v souvislosti s autorskými právy slušný balík peněz. Muzikanti údajně dlouho netušili, za co neobvykle vysoký honorář byl. Dozvědět se to měli až po letech při setkání s Karlem Vágnerem.

„Řekl jsem Normanovi, že jsem měl tu jejich písničku z desky sundat a nahradit ji nějakou svojí, když jsem zjistil, že se toho za první týden prodalo padesát tisíc. Ale protože jsem byl mladej a blbej, tak jsem to neudělal a prodal jsem jim přes milion 'Do To Me'. Okamžitě mě pozval na panáka,“ usmívá se skladatel.

Majdalénka, Apolénka s Veronikou...

Chytlavá melodie napadla Karla Vágnera na tenisu. Ze hry se na chvíli omluvil, šel si ji poznamenat a doma píseň za půl hodiny dodělal. Slovy ji opatřil tehdejší dvorní textař Vágnerovy „hudební stáje“ Pavel Žák.

„Řekl jsem mu, že bych tam chtěl dívčí jména. Měl jsem na mysli tak tři, čtyři, ale on jich tam dal třiadvacet,“ říká kapelník.

Zpěvák Stanislav Hložek připomíná roli hudebního aranžéra Jindřicha Parmy, který nějaký čas „nasával“ v Londýně moderní taneční muziku. To, co tam pochytil, zúročil po návratu do Československa. „Aranžoval písničky jinak, než tady bylo zvykem –⁠ výborně,“ zdůrazňuje Hložek.

„Rodný list“ písničky Holky z naší školky

Píseň se natáčela pro pořad Československé televize „Haló, tady Orchestr a balet ČST“. V archivu je možné dohledat výrobní list, z něhož vyplývá, že hudebníci nahrávali základy na začátku února 1982. Stanislav Hložek s Petrem Kotvaldem přijeli na Kavčí hory nazpívat vokály 11. února a výsledný mix byl hotový o šest dní později.

„Pamatuju si, že jsme to točili v televizi a zvukový mistr mi říkal: kamaráde, tady se rodí něco zvláštního. Já jsem pořád netušil, co se rodí. Potom jsem to poznal. Vyšel singl a stalo se z toho absolutní šílenství,“ dodává Vágner.

Píseň natočená v únoru měla televizní premiéru až na začátku prázdnin. „Svět byl tehdy okouzlen Rubikovou kostkou. Na písničku vznikl v tomto pořadu klip, v němž byla celá scéna z těchto kostek,“ vzpomíná zpěvák Petr Kotvald.

Následný rekordní prodej desky z něho ani z kolegy Stanislava Hložka milionáře neudělal. „Náš honorář tehdy činil pouhou čtvrtinu procenta z ceny singlu a ten stál 12 Kčs. Celkem to bylo něco kolem třiceti tisíc korun. Přibyla k tomu mimořádná prémie, ale to už si nevybavuji kolik. Nové auto tehdy stálo třeba 44 tisíc,“ vyprávěl Petr Kotvald před lety v Magazínu MF Dnes.

Zlatá deska za milion prodaných singlů

Oblíbený šlágr se časem dočkal dalších verzí. Autorům a zpěvákům totiž chodily i dopisy naštvaných fanynek, jejichž jména se v písni neobjevila. Pavel Žák proto před koncem roku 1982 vymyslel nový text –⁠ vánoční –⁠ do něhož zakomponoval desítky jiných dívčích jmen.

Skladbu natočila dvojice Kotvald & Hložek i v angličtině, němčině nebo bulharštině. Na internetu se dají dohledat také její remixy.

jména v původní verzi jména ve vánoční verzi Majdalenka, Apolenka, Veronika, Věrka, Zdeňka, Majka, Lenka, Monika, Klára, Ančí, Bára, Mančí, Daniela, Michaela, Romana, Adriana, Mariana, Žaneta, Radka, Šárka, Klárka, Táňa, Jenka Angelika, Dominika, Zuzanka, Zlatka, Mája, Katka, Dája, Ivanka, Soňa, Bětka, Tóňa, Květka, Hanka, Alka, Lucka, Blanka, Simona, Stáňa, Linda, Líba, Jitka, Ramóna, Svatka, Linda, Petra, Vendulka

Když jedna z televizních soutěží hledala v roce 2011 nejoblíbenější český hit všech dob, vyhrál remake Holek z naší školky. Mezi zpěváky, kteří tehdy píseň v nové podobě nazpívali, byl také syn Karla Vágnera Josef.