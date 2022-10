Zkazila jste mi entrée, káral Kotvald v úvodu recitálu vyrušující ženu

Sál pohasl, kapela spustila hit Milujem se čím dál víc a na jeviště vešel za potlesku obecenstva Petr Kotvald. Začal zpívat a také sledovat ženu, která chodila před první řadou tam a zpět.

„Prosím, zastavte to. No, to se nám ještě nestalo,“ zastavil koncert. „Můžeme vám nějak pomoct?“ zeptal se jí. „Já bych si ráda někam sedla. Třeba na klín nějakýmu hezkýmu pánovi,“ oznámila mu dotyčná. „Tady vzadu je místo,“ zkoušeli ji navigovat další diváci. „Ujela mi tramvaj, v práci jsem zapomněla nabíječku, pohádala jsem se se šéfem, těším se na váš koncert a teď mi to zasedli,“ zlobila se žena.

To už části publika začalo docházet, že nejde o skutečnou nevychovanou návštěvnici, ale o netradiční úvod show. „Zkazila jste mi entrée,“ stěžoval si naoko zpěvák. Nastolenou pauzu pak využil k tomu, aby přítomným vysvětlil, že recitál je koncert jednoho sólisty.

„Tak ne abyste se zbytečně interpretačně utrhli,“ otočil se s apelem na členy kapely a ti z pódia dotčeně odkráčeli. Kotvald rychle všechno urovnal. Hudebníci se vrátili, „problematická“ divačka, kterou sehrála rozhlasová moderátorka Lucie Sinková, se usadila ve čtvrté řadě a recitál mohl začít.

Po většinu koncertu to byl jiný Kotvald, než jakého lidé obvykle znají. Místo prověřených diskotékových hitů ukázal svoji baladickou, komorní a chansonovou polohu. Zazpíval pomalé písně Stevieho Wondera, Roberty Flackové, Barbry Streisandové či Charlese Aznavoura, ale i českých autorů.

Například poetickou skladbu Tyrkys v očích mám, kterou pro něj koncem osmdesátých let složil Martin Kumžák a verši opatřil dvorní textař Pavel Cmíral. Nechyběly ani písně z Kotvaldovy poslední desky LX jako Dvanáctá nebo Brejle, jejichž autorem je talentovaný muzikant Martin Blažek.

„Přišel ti telegram…“

V druhé části koncertu přinesl zpěvák divákům ukázat Zlatý řetěz města Jihlavy, který vyhrál na konci sedmdesátých let ještě jako amatér v soutěži Mladá píseň. „Poprvé ho mám na sobě. A naposled, to vám slibuju,“ prohlásil s masivním pozlaceným klenotem na krku před pobaveným publikem.

Vzpomínal také na to, co předcházelo jeho první profesionální nahrávce – písni Včerejší sběrač míčků. V únoru 1980 mu na vysokoškolskou kolej zavolala maminka, že dostal domů telegram. Ptala se, jestli může psaní otevřít, a když syn souhlasil, tak mu sdělila, že ho dramaturg Vítězslav Hádl zve na soutěž Děčínská kotva. Student Kotvald tam poté v jedné z kategorií získal druhé místo.

Jeho kariéra se naplno rozběhla začátkem osmdesátých let v tandemu se Stanislavem Hložkem – poté, co ho ke spolupráci přizvala Hana Zagorová a kapelník Karel Vágner. V roce 1982 nazpívalo duo Kotvald-Hložek nejprodávanější československou píseň Holky z naší školky.

V polovině dekády odešel Petr Kotvald na sólovou dráhu a za svůj úspěch vděčí mimo jiné autorům většiny svých hitů – Jindřichu Parmovi a už zmíněnému Pavlu Cmíralovi. Oba jsou podepsáni také pod jeho možná největším hitem Mumuland, kterým čtvrteční koncert končil.

Zprotivila se mu někdy tato písnička? „To není možný, to nejde, to se nestane. Jsou věci, o kterých víte, že se nemůžou stát. Musím říct, že mě zarazilo, když jsem si uvědomil, že to je věc stará 21 let. Ale je to fajn, když to takhle funguje a když nemáte pocit, že vás obtěžuje,“ říká Kotvald.

Zvažuje, že s recitálem vyjede do dalších měst v Česku, ale zřejmě až v příštím roce, kdy by také mohla vyjít jeho nová deska. „Máme hotové čtyři písně. Ve výběru jsem hodně přísný. Nemá cenu točit věci, které nejsou na první dobrou. Nerad na desky schovávám nějakou vatu,“ dodává.