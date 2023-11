Po porodu mám jedno prso větší, prý je to normální, říká Denisa Pfauserová

„Po porodu mám jedno prso větší, partner mi řekl, než jsem sem na Óčko do pořadu Mama Star šla, abych si to druhé vystlala nějakou ponožkou, aby to bylo alespoň trochu souměrné,“ směje se Denisa Pfauserová.

„Ptala jsem se na to své laktační poradkyně. Myslím, že nejsem jediná, koho to potkalo. Prý to tak může zůstat, dokud budu kojit, nebo už napořád. Někdy se to třeba spraví a někdy taky ne,“ vysvětlovala herečka během rozhovoru moderátorce Ivaně „Fancy“ Kulhánkové.

Mateřství a hlavně období po porodu není podle princezny z pohádky Řachanda rozhodně procházkou růžovou zahradou.

„Někdy se nenávidíte, tečou slzy, teče pot, krev, mlíko. To byla třeba jedna z věcí, kterou jsem nevěděla, že mléko z prsou stále samovolně odtéká,“ vysvětluje s tím, že o své pocity a zkušenosti se ráda otevřeně dělí s ostatními maminkami na Instagramu, které se u ní v komentářích vzájemně podporují. „Pomáhá to, jsme v tom společně a nezůstáváme samy v té občasné velké depce,“ popisuje.

Herečka Denisa Pfauserová s dcerou Nailou (Praha, Párty proti rakovině, 2. října 2023)

Pfauserová promluvila také o svém vztahu se současným partnerem Martinem. „Před dvěma lety jsem se vdávala, záhy jsem se rozváděla. Už krátce před svatbou jsem věděla, že to nebude ono. Ale všichni mě tehdy uklidňovali, že to je jen klasická nervozita nevěsty. O ruku zatím znovu požádaná nejsem, větší priorita pro nás bylo miminko. Zatím je to u ledu, ale uvidíme. Vdávat se chci,“ říká.

Řeč byla i o netradičním jméně hereččiny dcery. „Jmenuje se Naila proto, že jsme se s partnerem neshodli na žádném českém jméně, které by se líbilo nám oběma. Často jsme si totiž také ta česká jména spojovali s ženami, které už známe a příliš je, jak se říká, nemusíme,“ dodává se smíchem Denisa Pfauserová.

