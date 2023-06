Denisa Pfauserová je maminkou. Holčička dostala neobvyklé jméno

„Naila. 16. 6. 2023 v 7:02 se narodilo nejkrásnější miminko na světě. Martine Kočero, děkuju Ti. Miluju Tě,“ napsala novopečená maminka k fotkám na Instagramu, kde s partnerem ukázali svou dceru.

denisapfauserova Naila ❤️ 16.6.2023 v 7:02 se narodilo nejkrásnější miminko na světě.



@_kucera_martin_ Děkuju Ti. Miluju Tě.



Mezi gratulanty nechybí hereččiny kolegyně jako Veronika Arichteva, Nela Boudová, Kristýna Leichtová, Kristýna Hrušínská, Denisa Nesvačilová nebo gratulace od zpěvačky Moniky Bagárové, či moderátorky Lucie Křížkové.

Také novopečený tatínek zareagoval komentářem. „Jsi moje hrdinka. Moc děkuju za krásnou holčičku.Hlavně ať jste obě zdravé a šťastné, holky moje, to je pro mě nejdůležitější. Taťka,“ napsal Martin Kučera.

Denisa Pfauserová, známá například z pohádky Řachanda, seriálů Ohnivé kuře a Zoo, nebo z pořadu TV Óčko V jináči, se s novinkou o těhotenství pochlubila začátkem února. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že proti domácím porodům nic nemá, ona je ovšem rozhodnutá rodit v nemocnici.

„Plánuji rodit v porodnici v Rakovníku. Je více nakloněna přirozeným porodům. Nechávají porodu přirozené tempo, neprovádějí nástřih, nechávají dotepat krev v pupečníkové šňůře, nechávají dítě první dvě hodiny u matky na hrudi a tak dále. Přemýšlela jsem i o domácím porodu, ale nějaký ten pocit ‚co kdyby náhodou‘ v sobě pořád mám. Možná i zakódovaný z názorů společnosti, které člověk okolo sebe stále slyší,“ řekla.

„Pro spoustu lidí jsou matky rodící doma poloviční vrazi. Je ale důležité si uvědomit, že žádná porodní asistentka či dula neriskuje jediné procento nějakého rizika a do deseti minut může být matka při nějakých komplikacích převezena do nemocnice. Mě naopak vždycky děsily spíš scénáře toho, co se může stát, když chce doktor porod urychlit,“ dodala.