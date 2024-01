Neumožnili mi bonding, na lékařku jsem podala stížnost, svěřila se Pfauserová

Porod u Pfauserové neprobíhal podle jejích představ. Kvůli špatné poloze dítěte přistoupili lékaři k císařskému řezu, což bylo pro herečku zklamáním, ale jejich rozhodnutí v tomto směru respektuje.

„Věděla jsem, že je to z důvodu neporoditelné polohy miminka a ne kvůli tomu, že by tím doktoři chtěli porod urychlit. Takže v těchto případech zaplať koště za to, že ty císaře máme,“ míní herečka.

Další vývoj ji ovšem zklamal mnohem víc. „Co se ale ovlivnit dalo a i to bylo jedno z mých výslovných porodních přání, byl okamžitý bonding s miminkem (kontakt kůže na kůži), což lze i v případě císaře. Nailu mi ovšem jen na chvíli ukázali s tím, že ji musí odnést na vyšetření pediatričce. I v tomto případě již víme, že vyšetření lze provést na těle matky, stačí jen chtít,“ upozorňuje Pfauserová s tím, že lékařka „snad vysloveně naschvál“ vyšetření dítěte protahovala a ona musela poslouchat dceřin srdceryvný pláč.

„Všichni mě přesvědčovali, že to, že Naila pláče, je v pořádku. Nikdy to není v pořádku. A taky není v pořádku, aby kdokoli ze zdravotníku udělal cokoli proti vaší vůli,“ zdůrazňuje herečka a vyzývá nastávající matky, aby si nenechávaly nic zakazovat ani přikazovat a případně podepsaly revers.

„Následovaly u mě hodiny probrečené do polštáře, že jsem nezažila to, na co jsem se těšila nejvíc a to co mi paradoxně vůbec nepomáhalo, byla prohlášení mých blízkých, že mám zdravý dítě, tak ať se proberu a přestanu bulet. Lidi prosím vás, vím, že to myslíte dobře, ale radši třeba neříkejte nic,“ žádá herečka.

Na sloužící lékařku podala stížnost. Nic od nemocnice nežádala, brala to jako pomoc dalším matkám. Od ředitele nemocnice se jí dostalo omluvy.

„Mně tato stížnost už v ničem nepomůže, ale napsala jsem ji proto, že by mohla pomoci někomu dalšímu,“ dodala herečka s radou všem, ať si nenechávají špatné zkušenosti pro sebe a nebojí se ozvat, protože jen tak je možné něco změnit.

Na jejím účtu se sešlo mnoho komentářů žen, kterým dodala její slova odvahy. Pfauserová si uvědomuje, že svým vyjádřením může vyprovokovat i komentáře z opačného spektra od žen, kterým bonding nechyběl a nechápou, proč kvůli tomu někdo vyvádí a stěžuje si. „Hranice toho, jak moc kohokoli z nás cokoli trápí a bolí, jsou někde jinde a nelze všechny házet do jednoho pytle,“ dodala.