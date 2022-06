Herečka Eva Josefíková se o víkendu tajně vdala

Nevěsta pro svůj velký den zvolila dlouhé bílé šaty s nabíranými rukávy a květinovou čelenku. Ženich se rozhodl pro světlý oblek a bílou košili. Na svatbě kromě rodiny a zástupu přátel nechyběla ani jejich dcera Lota.

Půvabné brunetce se až do poslední chvíle podařilo svatební přípravy utajit a na zvídavé otázky ještě nedávno odpovídala, že vdavky na pořadu dne nejsou. „Otázka na svatbu nepadá tak často, ale mohu zvědavce ujistit, že svatba jednou bude,“ prozradila s tím, že určitě není zastáncem výstředních prvků a bude se držet tradic. „Jsem docela konzervativní, takže šaty v bílé či slonovinové barvě. A co se týká účesu a líčení? Jsem příznivec přirozených nevěst, myslím, že by ženich měl u oltáře svoji vyvolenou poznat.“

Eva Josefíková se po mateřské dovolené už pomalu začíná vracet do práce a nedávno dokončila natáčení seriálu Sedm schodů k moci na motivy politické kauzy Jany Nagyové. „Tuto roli považuji za největší herecký úkol, který jsem zatím dostala,“ uvedla herečka a dodala, že se teprve časem ukáže, jak zvládne spojit práci s péčí o dceru.