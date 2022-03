Svatba jednou bude, prozradila Eva Josefíková oblečená za nevěstu

„Otázka na svatbu nepadá tak často, vždycky všichni opatrně krouží okolo. Ale mohu zvědavce ujistit, že svatba jednou bude,“ usmívala se Eva Josefíková při focení svatebního editorialu v prostorách známého pražského kadeřnictví.

Na líčení a úpravu účesu herečka žádné zvláštní požadavky nemá. Ani není zastáncem nějakých výstředních prvků. „Jsem docela konzervativní, tak šaty bílá či slonovinová barva. A co se týká účesu a líčení? Jsem příznivec přirozených nevěst, myslím, že by ženich měl u oltáře svoji vyvolenou poznat,“ řekla herečka.

Pár nevěst si už ale Eva Josefíková zahrála. „Pohádkové nevěsty byly tři, pak si tipnu další tři nepohádkové a jedna byla Krvavá nevěsta,“ smála se a vysvětlila, že to byla epizoda jednoho krimi seriálu.

Herečka se po mateřské dovolené pomalu začíná vracet do práce. Nyní se ukáže, jak zvládnou doma spojit práci a hlídání malé dcery. „Za pár dní bych se měla pustit do docela intenzivní práce, teprve pak uvidíme, jak se nám to podaří skloubit. Ale tuto roli považuji za největší herecký úkol, který jsem zatím dostala,“ uvedla Eva Josefíková a jen prozradila, že si střihne ženu mnoha tváří a moc se na tyto proměny těší.